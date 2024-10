Aryna Sabalenka znów przegrała ze swoją zmorą. Białorusinka odpada z WTA 1000 w Pekinie

Już po wylosowaniu drabinki turnieju WTA 1000 w Pekinie sporo mówiło się o potencjalnym ćwierćfinale pomiędzy Aryną Sabalenką i Karoliną Muchovą. Obie zawodniczki imponowały formą w ostatnim czasie i niewiele brakowało, a spotkałyby się ze sobą już w decydującym starciu na US Open. Wówczas Czeszkę zatrzymała jednak Jessica Pegula. Teraz już nic nie stanęło na przeszkodzie. Panie w znakomitym stylu dotarły do najlepszej "8", nie tracąc seta . Zapowiadało się zatem arcyciekawe widowisko.

Trzy sety w meczu Sabalenka - Muchova. Ekscytująca walka o półfinał WTA 1000 w Pekinie

Decydująca odsłona rozpoczęła się idealnie po myśli Aryny, bowiem już w pierwszym gemie udało jej się przełamać rywalkę, a po chwili podwyższyła prowadzenie na 2:0. To nie był jednak koniec emocji w tym meczu. Czeszka wykorzystała słabszy moment w grze Białorusinki i wyrównała na 2:2. Karolina nie zdołała pójść za ciosem. W następnych minutach dała się przełamać do zera i pozwoliła mistrzyni US Open na powrót do dwugemowej przewagi.