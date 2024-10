Świątek nie gra, Fręch i Linette odpadły, a Polka i tak z tytułem. Piękny tydzień 19-latki

Niewiele ponad rok temu Zuzanna Pawlikowska rywalizowała podczas juniorskiego US Open. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie ze strony kibiców, którzy wsparli jej podróż do Nowego Jorku poprzez internetową zbiórkę. Młoda Polka odwdzięczyła się fanom udanym występem, zakończonym na etapie trzeciej rundy. Obecnie 19-letnia Zuzanna rywalizuje już tylko i wyłącznie na poziomie zawodowym i notuje sukcesy. Kolejny skalp zgarnęła wczoraj - podczas turnieju ITF W15 w Szarm el-Szejk.

