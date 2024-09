Noc ze środy na czwartek przyniosła nam nieprzyjemną niespodziankę z perspektywy polskich kibiców. Jessica Pegula rozegrała solidne spotkanie i wyeliminowała z US Open liderkę rankingu WTA - Igę Świątek . 23-latka miała spore problemy z serwisem, popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów. To była woda na młyn dla przeciwniczki, która wywierała dzięki temu presję na naszej reprezentantce. Wygrana Amerykanki dała jej pierwszy wielkoszlemowy półfinał w singlu.

Trze sety, zwroty akcji. Aryna Sabalenka poznała rywalkę w finale US Open

Muchova wpuściła 30-latkę do gry. Tenisistka naszych południowych sąsiadów zaczęła popełniać więcej błędów, pojawiły się gorsze decyzje i dała wyrównać reprezentantce gospodarzy na 2:2. Po chwili Pegula obroniła break pointa i wyszła na prowadzenie. Amerykanka nie poprzestawała, widziała problemy po stronie przeciwniczki i wywierała presję. To zaowocowało kolejnym gemem z rzędu. Karolina popełniła błąd przy czwartej okazji na przełamanie i zrobiło się 4:2.

Amerykanka weszła na bardzo solidny poziom, którym imponowała w potyczce z Igą Świątek. Kontynuowała to również na początku trzeciej partii, przez co Muchova miała coraz większe problemy, by znaleźć sposób na przeciwniczkę. Wkradały się błędy i powodowały one coraz większą przewagę po stronie Peguli. Reprezentantka gospodarzy najpierw przełamała, a po chwili obroniła break point i wyszła na prowadzenie 3:0.