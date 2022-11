Pogromczyni Świątek pokonana w finale! Caroline Garcia najlepsza w Fort Worth

Sabalenka w półfinale pokonała liderkę rankingu WTA 6:2, 2:6, 6:1. Wygrała z nią pierwszy raz w 2022 roku, rewanżując się za szczególnie dla niej bolesną porażkę w półfinale US Open. We wrześniu Polka zamknęła jej drzwi do batalii o tytuł, co Białorusinka bardzo mocno przeżyła - na pomeczowej konferencji prasowej nie była wtedy w stanie ukryć łez.