1:6 na start, ale co za odpowiedź Linette. Niesamowity finał Polki z mistrzynią US Open

Trzy sety w finale WTA 250 w Rouen. Zwroty akcji w meczu Magdy Linette ze Sloane Stephens

Mistrzyni US Open 2017 otworzyła drugą partię od wygranego gema, ale po chwili Polce udało się w końcu przerwać serię Amerykanki. I od tego momentu nastąpił zwrot akcji. Nasza tenisistka załapała się na grę. Znalazła w końcu sposób, by nieco zepchnąć przeciwniczkę do defensywy i wpędziła ją w kłopoty. Linette wygrała pięć gemów z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami drugiego seta. Ostatecznie wygrała partię 6:2 i doprowadziła do decydującego rozdania.