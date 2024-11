Momenty słabości w meczu Sabalenki zostały bezlitośnie wykorzystane. Koniec po 84 minutach

Sporo mówiło się o warunkach, jakie będą panować na obiekcie w Arabii Saudyjskiej. Sparingpartner aktualnej liderki rankingu zdradził w rozmowie z CANAL+ SPORT, że kort jest nieco szybszy niż na Australian Open, ale wolniejszy od tych z US Open. Dodatkową zmienną jest wysokość ponad 600 m n.p.m. W związku z tym piłki odbijają się wyżej niż zazwyczaj. Podobnie jak Madrycie, gdzie bardzo komfortowo czuje się Aryna. Można się było zatem spodziewać, że 26-latce pasują te warunki . Odpowiedź na to pytanie miał udzielić mecz otwarcia z mistrzynią olimpijską.

Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng zainaugurowały singlową rywalizację podczas WTA Finals 2024

Aryna na swoje pierwsze okazje na przełamanie musiała zaczekać do szóstego gema. Wówczas wywarła presję na dość niestabilnie serwującą mistrzynię olimpijską i przy drugim break poincie doszło już do wywalczenia przewagi. W następnych minutach wzrosła ona jeszcze bardziej - na tablicy wyników zrobiło się już 5:2 dla aktualnej liderki rankingu WTA. To był kluczowy moment seta. Do końca premierowej odsłony obie pewnie utrzymały własne podanie. Tym samym to Sabalenka cieszyła się ze zwycięstwa 6:3 w pierwszej partii.