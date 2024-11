Pierwsza rywalka Świątek już przetestowana. I to z kim. Zacięty bój z mistrzynią w Rijadzie

Już w sobotę wystartuje kolejna edycja turnieju WTA Finals. Tytułu wywalczonego przed rokiem będzie bronić Iga Świątek. Polka wygrała rozgrywki w Cancun bez straty seta, w spektakularnym stylu pokonując w wielkim finale Jessikę Pegulę . Tym razem impreza dla najlepszych tenisistek sezonu odbywa się w Rijadzie. Nasza reprezentantka przystąpi do premierowego spotkania w niedzielę. Jej rywalką będzie Barbora Krejcikova. Początek pojedynku zaplanowano nie przed godz. 13:30 czasu polskiego.

Forma raszynianki stanowi pewną niewiadomą ze względu na dwumiesięczną przerwę od rywalizacji, ale to samo można powiedzieć o Czeszce. Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu zmagała się w ostatnich dniach z kontuzją pleców. Po kreczu, jaki zanotowała w starciu z Mirrą Andriejewą podczas ćwierćfinału WTA 500 w Ningbo, wróciła do treningów dopiero 27 października. Jeszcze w środę trenowała na obiektach należących do TK Sparta w Pradze. Dopiero wczoraj o poranku zameldowała się w Rijadzie i odbyła swoją pierwszą sesję treningową na miejscu zmagań WTA Finals. Wówczas jeszcze na jednym z bocznych kortów.