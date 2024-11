4-0 na starcie rywalizacji Sabalenka - Zheng. Nadszedł czas wielkiego rewanżu w Rijadzie

W sobotę rozpoczynają się ośmiodniowe zmaganiach w ramach WTA Finals 2024. Zanim będziemy ekscytować się meczem z udziałem Igi Świątek, do gry przystąpi grupa fioletowa . Trafiły do niej: Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina i Qinwen Zheng. Zasady pierwszej kolejki są takie, że tenisistka z pierwszego koszyka trafia na tę z czwartego, a ta z drugiego - na tę z trzeciego. W związku z tym w premierowej serii gier otrzymaliśmy następujący zestaw pojedynków: Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng i Jasmine Paolini - Jelena Rybakina.

Zacznijmy analizę od pierwszej pary. Qinwen Zheng notuje trudny początek bezpośredniej rywalizacji z Aryną Sabalenką. Na ten moment jest 4-0 dla Białorusinki. W tym roku obie rozegrały ze sobą trzy spotkania i dopiero w ostatnim z nich dało się odczuć, że Chinka postawiła się mocniej zawodniczce pochodzącej z Mińska. Zdołała w końcu ugrać seta, ale to wciąż było za mało, by pokonać mistrzynię tegorocznego US Open. W związku z tym to 26-latka cieszyła się z kolejnej wygranej, która dała jej tytuł WTA 1000 w Wuhan.