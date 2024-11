Godziny do meczu Świątek, a już zapadło pierwsze rozstrzygnięcie w Rijadzie. Niespodzianka

Za niecałą dobę Iga Świątek powróci do oficjalnej rywalizacji po dwumiesięcznej przerwie. W swoim pierwszym meczu turnieju zmierzy się z Barborą Krejcikovą . Tymczasem zmagania w Rijadzie nabierają rozpędu. Za nami już mecz otwarcia. Imprezę w Arabii Saudyjskiej otworzyło deblowe spotkanie w ramach grupy zielonej. Jedne z faworytek do zwycięstwa w turnieju Su-Wei Hsieh i Elise Mertens rywalizowały z parą Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez.

Pierwszy z duetów cieszył się w tym roku m.in. ze zwycięstwa w Australian Open. Na dodatek reprezentantka Tajwanu osiągała również spektakularne sukcesy w grze mieszanej z naszym Janem Zielińskim. Zdobyli dwa wielkoszlemowe tytuły - najpierw podczas rywalizacji w Melbourne, a potem na wimbledońskiej trawie. Oprócz tego docierali wspólnie do półfinału Roland Garros i ćwierćfinału US Open. Teraz Hsieh stanęła przed szansą, by zamknąć sezon w mocnym stylu. Po pierwszym spotkaniu deblowym w Rijadzie sytuacja Su-Wei i Elise trochę się jednak skomplikowała.