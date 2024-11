Polak zagra o tytuł i 1000 pkt, pierwszy raz w karierze. Show na korcie, publika oszalała

W półfinale poprzeczka poszła teoretycznie jeszcze wyżej, bowiem po drugiej stronie siatki czekali już rozstawieni przeciwnicy . Federico Agustin Gomez z Argentyny i Luis David Martinez z Wenezueli otrzymali numer trzy. Oba duety nigdy wcześniej ze sobą nie rywalizowały, więc istniała pewna niewiadoma przed tym starciem. Ostatecznie została jednak zachowana hierarchia w numeracji i to turniejowe "1" cieszyły się z awansu do decydującej batalii o trofeum.

Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski zagrają o tytuł ATP Challenger 75 w Guayaquil

Chociaż rywalizacja odbywała się na korcie ziemnym, to z racji debla - serwis odgrywał dość istotną rolę. Obserwowaliśmy stosunkowo mało przełamań, mimo że break pointów nie brakowało. W premierowym secie pierwsza okazja pojawiła się już w trzecim gemie. Polacy wykorzystali swoją jedyną szansę przy decydującym punkcie. Po chwili utrzymali serwis do zera i wyszli na prowadzenie 3:1. W pewnym momencie Drzewiecki i Matuszewski mieli okazję na 5:2, później musieli się bronić przed wyrównaniem. Pięć ostatnich akcji seta należało jednak do naszych reprezentantów. Wygrali wymianę przy równowadze, a później przełamali rywali do zera i zgarnęli premierową odsłonę rezultatem 6:3.