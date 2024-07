Aryna Sabalenka odłożyła rakietę i zaczęła się popisywać. Niewielu to umie

Aryna Sabalenka zagra w Waszyngtonie

Teraz Białorusinka przygotowuje się do startu w głośnym turnieju WTA 500 w Waszyngtonie . Spotka na nim m.in. swoją rodaczkę, Wiktorię Azarenkę, oraz wiele Rosjanek, które również zdecydowały się startować w tych rozgrywkach z różnych powodów.

AP / © 2024 Associated Press

Paula Badosa - Aryna Sabalenka. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Nagroda w Waszyngtonie będzie sowita. Pula nagród dla zawodniczek wynosi 780 637 dolarów, co daje ponad 3 mln złotych. Te pieniądze zostaną rozdzielone między wszystkie uczestniczki. Co ciekawe, mężczyźni będą mogli zgarnąć nawet drugie tyle. Turniej singlowy panów ma pulę nagród w wysokości 2 013 940 dolarów, czyli niemal 8 milionów złotych do podziału. Spora nierówność.