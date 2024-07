Zaskoczyli tym Świątek tuż przed igrzyskami. Wybrnęła po mistrzowsku, wszystko nagrano

Letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się oficjalnie 26 lipca, natomiast czołówka światowego tenisa ruszy do walki o najwyższe laury dokładnie dzień potem. W gronie pretendentów do medali znajduje się oczywiście m.in. Iga Świątek .

Raszynianka co prawda z uwagi na wycofanie się Huberta Hurkacza nie będzie mogła wziąć udziału w rozgrywkach miksta (a przynajmniej na ten moment nie znalazł się sposób na to, by "odkręcić" tę sytuację), natomiast niezmiennie szykuje się do udziału w singlu. Tuż przed olimpijskimi zawodami tymczasem spotkała się z... nietypową sondą.