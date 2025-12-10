87 minut starcia z finalistką Wimbledonu. Stawką pozycja numer cztery w Polsce

Barbara Krejcikova, Anhelina Kalinina, Shuai Zhang, Cristina Bucsa - takie nazwiska znalazły się m.in. na liście startowej WTA 125 w Limoges. Jak na turniej tej rangi, obsada jest co najmniej bardzo dobra. I to tuż po zamknięciu list zgłoszeniowych do głównej rywalizacji w Australian Open.

Część tenisistek walczy jednak w Nowej Akwitanii o coś innego - albo o prawo startu w kwalifikacjach do Wielkiego Szlema, albo o rozstawienie w nich. To drugie było celem m.in. Katarzyny Kawy i Lindy Klimovicovej, to pierwsze - choćby młodej Brytyjki Mingge Xu.

Kawa nie zaliczy jednak tego występu do udanych - we wtorek dość gładko przegrała swoje spotkanie z Anną-Leną Friedsam. Dla niej turniej już się skończył. Z uwagi na to, że rywalizacja pod dachem odbywa się tylko na jednym korcie, mecze pierwszej rundy odbywają się jeszcze w środę.

Dziś na starcie dnia w programie znalazło się spotkanie Lindy Klimovicovej - właśnie z Mingge Xu. Zeszłoroczną finalistką Wimbledonu w grze podwójnej juniorek, z którą na Wyspach wiąże się duże nadzieje. W tym roku pokonała już Kawę w Birmingham, później przegrała z Magdą Linette w Nottingham, wreszcie pięć dni temu uległa w półfinale ITF W50 w Val de Selva Gardena Martynie Kubce. Ma 18 lat i już miejsce w pierwszej połowie trzeciej setki rankingu WTA.

WTA 125 w Limoges. Linda Klimovicova kontra Mingge Xu w pierwszej rundzie. Gra o miejsce tylko za plecami Świątek, Linette i Fręch

W razie zwycięstwa Klimovicova mogła po raz pierwszy od przyjęcia polskiego obywatelstwa zostać rakietą numer 4 w naszym kraju. Już w ostatnim notowaniu wyprzedziła Maję Chwalińską, dziś w rankingu "na żywo" mogła znaleźć się przed Kawą. O jedno miejsce, ale zawsze. To o tyle istotne, że obie walczą o rozstawienie w kwalifikacjach Australian Open, co ułatwiłoby rywalizację w dwóch pierwszych rundach. Czy pozycje w okolicach 137.-138. wystarczą? O tym przekonamy się zapewne na początku następnego tygodnia.

Klimovicova dziś nie ryzykowała aż tak drugim podaniem, jak to czasem w zwyczaju. Może też wpływ miało to, że mecz dobrze się dla niej układał. Gdy przegrywa, często jeszcze ulega presji: i chce natychmiast ruszyć do odrabiania strat. Niekoniecznie cierpliwą grą, ale ryzykowną.

W Limoges grała ofensywnie, Mu szukała pomysłu na taką postawę 21-letniej tenisistki rodem z Ołomuńca, starała się wybijać Lindę z rytmu slajsami. Tyle że nie była dokładna, to ona popełniała błędy.

Linda Klimovicova Foto Olimpik AFP

Klimovicova dwie szanse na przełamanie serwisu rywalki miała już w gemie otwarcia. Wtedy jeszcze się nie udało, ale w piątym - już to się dokonało. I to do zera, po podwójnej pomyłce serswisowej rywalki na sam koniec. Sztuką jest wywalczyć breaka, ale jeszcze trzeba go za moment potwierdzić własnym podaniem.

I tu pojawił się problem, to Mu miała 15-40, patrząc z perspektywy Polki. 18-latka zaryzykowała returnem po drugim podaniu Lindy, ale nie trafiła w kort. Za moment zaś przegrała akcję w której to Klimovicova nadawała od początku ton. Była jeszcze trzecia okazja dla urodzonej w Walii nastolatki, ale tym razem Linda posłała jej asa.

Gdy już Klimovicova wygrała tego gema, wszystko potoczyło się gładko. 6:3 po 42 minutach - to był efekt jej pracy.

Druga partia jakoś specjalnie się nie różniła. Linda musiała bronić break pointów na początku, ale później jej dominacja już była wyraźna. Może i popełniała trochę za dużo forhendowych błędów, ale nie miały one większego znaczenia. Nadrabiała to serwisem, a po przełamaniu na 3:1 znalazła się na autostradzie do 1/8 finału. I do niej dojechała, całe spotkanie potrwało 87 minut. Klimovicova wygrała 6:3, 6:3.

W czwartkowym meczu drugiej rundy 21-letnia tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała zmierzy się z Niemką Tamarą Korpatsch lub rozstawioną z szóstką Chorwatką Antonią Ružić.

Ta ostatnia miała dobrą końcówkę sezonu, w Wuhanie pokonała m.in. Magdę Linettę. Obecnie jest 73. w rankingu WTA.

Linda Klimovicova Lairys Laurent/ABACA East News

Linda Klimovicova: Jestem bardzo szczęśliwa, bo wiem, że presja była ogromna Polsat Sport