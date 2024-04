Ekspresowy finał pogromczyni Świątek. Mecz zakończony po 69 minutach

W nim przyszło jej rywalizować z Martą Kostiuk, która musiała rozegrać aż cztery spotkania. Trzy z nich były prawdziwymi maratonami. W drugiej rundzie musiała bronić aż pięciu piłek meczowych przeciwko Qinwen Zheng, a w ćwierćfinale stoczyła niebywałą batalię z Coco Gauff . W półfinale z Marketą Vondrousovą też nie zabrakło emocji, ale tym razem udało jej się zamknąć mecz w dwóch setach. Ukrainka stanęła przed szansą, by sięgnąć po największe trofeum w karierze oraz awansować do czołowej "20" rankingu WTA.

Dominacja Jeleny Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu wygrywa turniej WTA 500 w Stuttgarcie

Kostiuk miała okazję, by pozytywnie rozpocząć drugą partię. Prowadziła 30-0, ale mimo tego nie utrzymała przewagi. Na koniec popełniła jeszcze podwójny błąd i doszło do przełamania. Na swoje szanse break pointowe Marta musiała czekać do szóstego gema. Nie potrafiła jednak wykorzystać chwili słabości rywalki i trzy okazje na przełamanie przepadły . W kolejnym gemie Ukrainka posypała się mentalnie, popełniła kilka podwójnych błędów serwisowym. Rybakina skorzystała z tej okazji. Przełamała, a chwilę później zakończyła mecz przy swoim serwisie, wygrywając 6:2, 6:2. Mecz potrwał zaledwie 69 minut.

Dla Jeleny Rybakiny to już trzeci tytuł w tym sezonie - co ciekawe, wszystkie turnieje były rangi WTA 500. Wcześniej reprezentantka Kazachstanu triumfowała w Brisbane i Abu Zabi. Wygrana w Stuttgarcie pozwoli jej się zbliżyć do Igi Świątek w rankingu WTA Race, który bierze pod uwagę wyłącznie tegoroczne rezultaty. Przewaga Polki będzie wynosić już tylko 142 pkt. Teraz tenisistki przeniosą się do Madrytu na zmagania rangi WTA 1000.