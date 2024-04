Dramatyczny finał Polaka, 11-9 w decydującym secie. Niesamowity mecz z obrońcami tytułu

Sezon 2024 rozpoczął się znakomicie dla Jana Zielińskiego. Polak i grająca z nim w parze Su-Wei Hsieh wygrali Australian Open w mikście. Na pierwsze trofeum w deblu tenisista z Warszawy musiał poczekać do przełomu lutego i marca. Wówczas okazał się najlepszy w turnieju ATP 500 w Acapulco w duecie z Hugo Nysem.

Super tie-break decydował o losach finału. Bolesne zakończenie dla Jana Zielińskiego i Hugo Nysa

Finałowy pojedynek rozpoczął się źle z perspektywy Polaka i Monakijczyka. Przy decydującym punkcie tenisista z Warszawy popełnił podwójny błąd serwisowy i rywale na "dzień dobry" otrzymali przewagę przełamania. Zieliński i Nys szybko ruszyli do odrabiania strat. Zagrali genialnie na returnie i wygrali gema do zera przy podaniu przeciwników. Później poszli za ciosem po kolejnego breaka. Tym razem gem rozstrzygnął się po decydującym punkcie.

Po chwili polsko-monakijski duet miał cztery szanse, by wyjść na prowadzenie 4:1 , ale nie udało się wykorzystać żadnej z okazji. Rywale po raz kolejny przełamali serwis Zielińskiego. Po kilku minutach Gonzalez i Molteni wyrównali na 3:3. W ósmym gemie Zieliński i Nys mieli dwa break pointy, jednak przeciwnicy utrzymali kontakt po agresywnym zagraniu w samą linię. Końcówka należała jednak do Jana i Hugo. Najpierw Polak po raz pierwszy w tym meczu utrzymał serwis, a chwilę później udało się wywalczyć kluczowe przełamanie, które zakończyło seta rezultatem 6:4.

Na pierwsze break pointy w drugim secie musieliśmy czekać do czwartego gema. Wtedy Zieliński i Nys otrzymali dwie okazje, ale rywale oddalili zagrożenie. Trzy gemy później pod presją znaleźli się Polak i Monakijczyk. W świetnym stylu obronili dwie okazje rywale na przełamanie i wyszli na prowadzenie 4:3. Chwilę później Jan i Hugo doczekali się kolejnych break pointów, jednak przeciwnicy nie dali za wygraną i wyrównali stan rywalizacji. Końcówka seta należała do Argentyńczyków. Wygrali dwa gemy z rzędu i doprowadzili do super tie-breaka.