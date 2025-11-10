Tragedia podczas ATP Finals. Podjęto dwie próby akcji ratunkowej. Obie nieudane
Drugi dzień ATP Finals w Turynie przyniósł tragiczne informacje. Służby prasowe donoszą o śmierci dwóch kibiców, którzy doznali nagłego załamania stanu zdrowia. Obu udzielono natychmiastowej pomocy medycznej, ale wysiłki ratowników nie przyniosły rezultatu. Mężczyźni zmarli już po przewiezieniu do szpitala.
Oczy fanów tenisa zwrócone są od wczoraj na Turyn. To tutaj w ATP Finals walczą najlepsi tenisiści mijającego sezonu. Zwycięzca zostanie wyłoniony w niedzielę.
Turniej rozgrywany jest w hali Inalpi Arnea, mogącej pomieścić 15,5 tys. widzów i obchodzącej w tym roku 20-lecie istnienia.
Już w drugim dniu imprezy doszło do tragicznych wydarzeń. Agencja Adnkronos informuje o śmierci dwóch mężczyzn w wieku 70 i 78 lat. Obaj wybrali się na turniej w roli widzów.
Pierwszy z nich doznał ataku serca w strefie kibica nieopodal głównej areny zmagań. Kiedy ratownicy stwierdzili zatrzymanie krążenia, natychmiast przystąpili do reanimacji. Ich wysiłki okazały się jednak nieskuteczne. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala Molinette.
Drugi z mężczyzn zasłabł na Inalpi Arena krótko przed meczem Lorenzo Musettiego z Taylorem Fritzem. Błyskawicznie przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Finał był jednak równie nieszczęśliwy. Stwierdzono zgon krótko po dotarciu do szpitala.
Włoskie media informują, że to pierwszy tak tragiczny dzień w historii ATP Finals.