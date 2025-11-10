Tragedia podczas ATP Finals. Podjęto dwie próby akcji ratunkowej. Obie nieudane

Oczy fanów tenisa zwrócone są od wczoraj na Turyn. To tutaj w ATP Finals walczą najlepsi tenisiści mijającego sezonu. Zwycięzca zostanie wyłoniony w niedzielę.

Turniej rozgrywany jest w hali Inalpi Arnea, mogącej pomieścić 15,5 tys. widzów i obchodzącej w tym roku 20-lecie istnienia.

ATP Finals 2025. Dramatyczne doniesienia z Turynu. Dwaj mężczyźni umierają mimo natychmiastowej akcji ratunkowej

Już w drugim dniu imprezy doszło do tragicznych wydarzeń. Agencja Adnkronos informuje o śmierci dwóch mężczyzn w wieku 70 i 78 lat. Obaj wybrali się na turniej w roli widzów.

Pierwszy z nich doznał ataku serca w strefie kibica nieopodal głównej areny zmagań. Kiedy ratownicy stwierdzili zatrzymanie krążenia, natychmiast przystąpili do reanimacji. Ich wysiłki okazały się jednak nieskuteczne. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala Molinette.

Drugi z mężczyzn zasłabł na Inalpi Arena krótko przed meczem Lorenzo Musettiego z Taylorem Fritzem. Błyskawicznie przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Finał był jednak równie nieszczęśliwy. Stwierdzono zgon krótko po dotarciu do szpitala.

Włoskie media informują, że to pierwszy tak tragiczny dzień w historii ATP Finals.

Lorenzo Musetti - Taylor Fritz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Lorenzo Musetti AFP

Taylor Fritz DAVID GREY AFP