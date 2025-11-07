"Robi się bardzo niebezpiecznie". Świątek w potrzasku. To ją zgubiło na dobre

Iga Świątek ma za sobą pięć startów w WTA Finals. Trzykrotnie nie wychodziła z grupy - w latach 2021, 2024 i 2025. W 2002 roku dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Najmilej wspomina końcowy triumf z meksykańskiego Cancun przed dwoma laty.

Z tegorocznym startem w Rijadzie druga rakieta świata wiązała spore oczekiwania. Spotkało ją jednak bolesne rozczarowanie. Zwycięstwem zakończyła tylko konfrontację z Madison Keys. Dwie kolejne potyczki zakończyły się jej porażkami, mimo że za każdym razem pierwszy set padał jej łupem.

Iga Świątek za burtą WTA Finals. Dawid Celt diagnozuje problem. "Robi się bardzo niebezpiecznie"

W drugiej serii gier Polka musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny, przegrywając 6:3, 1:6, 0:6. Traciła siły i wiarę w sukces z kwadransa na kwadrans. Podobnie było w meczu ostatniej szansy, w którym uległa Amandzie Anisimovej. Rezultat również znamienny: 7:6(3), 4:6, 2:6.

- U Igi przychodzi taki moment, że brakuje spokoju - zauważa Dawid Celt w podcaście "Break Point". - Iga często funkcjonuje w dwóch trybach z najlepszymi. Jak jest tryb kontroli, to ona jest w zasadzie w stanie zdominować każdą najlepszą dziewczynę świata. Jak rywalka zaczyna troszkę naciskać, podnosi poziom, to Iga siłą rzeczy przechodzi w tryb sport i zaczyna tracić kontrolę. Wtedy robi się bardzo niebezpiecznie.

- Wahania to normalna rzecz, ale chodzi o to, by były one krótkie, tąpnięcia nie były duże i by były szybkie reakcje, odpowiedzi. W tym sezonie w meczach z najlepszymi była tak kilka razy. To jest trochę niepokojące. Iga po sezonie nad tym się pochyli, bo jak zaczyna płynąć, odjeżdżać, to nie ma reakcji, powrotu - dodaje kapitan polskiej kadry tenisistek.

Niebawem będzie mógł o tym porozmawiać z Igą twarzą w twarz. W dniach 14-16 listopada najlepsza polska tenisistka weźmie udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. Impreza rozegrana zostanie w Gorzowie Wlkp.

Iga Świątek Artur Widak AFP

Dawid Celt Andrzej Iwańczuk/Reporter East News