Grozili jemu i jego rodzinie. Gwiazdor tenisa ujawnia szokujące wiadomości

W ostatnich miesiącach coraz więcej gwiazd światowego tenisa otwarcie mówi o problemie hejtu i przemocy słownej w Internecie. Wulgarne wiadomości, groźby i nieuzasadniona nienawiść stały się niestety codziennością także dla sportowców z najwyższej półki. Niedawno swoje doświadczenia w tym zakresie ujawniały m.in. wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa Iga Świątek, Czeszka Linda Noskova oraz Niemka Eva Lys, które publikowały fragmenty - delikatnie mówiąc - niezbyt miłych wiadomości otrzymywanych od sfrustrowanych kibiców. Teraz do tego grona dołączył Amerykanin Taylor Fritz, zajmujący obecnie czwarte miejsce w rankingu ATP.

Daniel Altmaier - Casper Ruud. Skrót meczu Polsat Sport

Taylor Fritz otwiera się na temat hejtu. Nie do wiary, jakie wiadomości otrzymuje

Fritz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych tenisistów młodego pokolenia, w rozmowie z magazynem "GQ" opowiedział o falach nienawiści, które spadają na niego po przegranych meczach. Wyznał, że otrzymuje wiadomości pełne wulgaryzmów i gróźb, które często uderzają nie tylko w niego, ale także w jego rodzinę.

"Zabij się", "Mam nadzieję, że twoja rodzina umrze", "Zobaczysz, znajdę cię" - cytował przykłady wpisów tenisista. Jak podkreśla, ataki te są w większości dziełem anonimowych internautów, którzy nie potrafią pogodzić się z wynikami sportowymi swoich faworytów.

Amerykanin przyznał, że z czasem nauczył się podchodzić do takich wiadomości z dystansem. "Najważniejsza lekcja, jaką z tego wyciągnąłem, jest taka, że nie należy się tym martwić. Kogo to obchodzi? I to właśnie powtarzam Morgan: przestań się przejmować" - oznajmił.

Jego narzeczona, Morgan Riddle, która towarzyszy mu na turniejach od 2020 roku, również zmaga się z hejtem. Popularna influencerka, określana przez "The New York Times" jako "najpopularniejsza kobieta w męskim tenisie", przyznaje, że nie spodziewała się takiej skali nienawiści. "Dla mnie to coś nowego. Niektórzy ludzie po prostu nie znoszą widoku mnie w telewizji. Myślę, że tak będzie zawsze. Co mogę zrobić?" - stwierdziła.

Taylor Fritz MARCO BERTORELLO AFP

Taylor Fritz KAZUHIRO NOGI AFP

Taylor Fritz DAVID GREY AFP