ATP Finals 2025. Kiedy turniej? Gdzie oglądać? [Terminarz, transmisje]

ATP Finals 2025 to turniej, w którym grają najlepsi singliści oraz debliści z minionego sezonu tenisowego, według klasyfikacji rankingu ATP Race. W tym roku odbywa się już jego 56. edycja. Ranking zawodników ustalany jest na podstawie ich osiągnięć z całego roku.

Jak dotąd, wśród singlistów pewnych gry w ATP Finals jest trzech zawodników: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djoković i Alexander Zverev. Bliscy dołączenia do elity są za to Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur i Lorenzo Musetti.

Faza grupowa ATP Finals rozgrywa się w ramach systemu kołowego. Ośmiu zawodników podzielonych jest na dwie grupy, gdzie grają oni na zasadzie "każdy z każdym". Wszystkie mecze singlowe rozgrywa się do trzech setów, deblowe z kolei do dwóch. Do półfinałów awans można uzyskać z dwóch pierwszych miejsc. Zwycięzca jednej grupy zagra z drugim miejscem z grupy drugiej.

Zasady turnieju ATP Finals 2025:

Na jakiej podstawie ustalany jest ranking ATP Finals? O ostatecznej obsadzie turnieju kończącego sezon decydują punkty rankingowe uzbierane w następujących turniejach:

4 turnieje wielkoszlemowe (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open)

8 turniejów ATP Masters 1000

7 pozostałych turniejów z punktami rankingowymi

System ten dotyczy zarówno singlistów, jak i deblistów.

ATP Finals 2025. Kiedy turniej? O której godzinie mecze? [Terminarz, grupy]

Turniej ATP Finals 2025 odbędzie się na Inalpi Arena w Turynie, w dniach 9 - 16 listopada. Zawody te rozgrywane są od 1970 roku, a rekord liczby zwycięstw należy do Novaka Djokovicia, który triumfował w nich już siedem razy. Natomiast tytułu sprzed roku będzie bronił Jannik Sinner. Włoch pokonał w finale Alexandra Zvereva 6:4, 6:4 i po raz pierwszy w karierze wygrał te prestiżowe zawody.

Koszyki przed losowaniem grup ATP Finals 2025:

Koszyk 1: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner

Koszyk 2: Novak Djoković, Alexander Zverev

Koszyk 3: ?

Koszyk 4: ?

Półfinały (15 listopada):

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał (16 listopada):

Triumfator półfinału 1 vs Triumfator półfinału 2

Tenis mężczyzn, ATP Finals 2025. Gdzie oglądać transmisje w TV i online live stream?

Transmisje z turnieju Turniej ATP Finals 2025 będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu. Zawody będą dostępne także w formie streamu online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Tekstowe relacje "na żywo", wyniki oraz najświeższe informacje będą dostępne w Interii Sport.

Jannik Sinner DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Novak Djoković Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP