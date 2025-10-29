ATP Finals 2025. Kiedy turniej? Gdzie oglądać? [Terminarz, transmisje]
ATP Finals 2025 to kolejna odsłona corocznego turnieju, w którym występują najlepsi tenisiści świata. Jest to kulminacyjne wydarzenie sezonu, gdzie uczestnicy walczą nie tylko o prestiżowy tytuł mistrza, ale też o ogromne nagrody finansowe (w puli ponad 15 milionów dolarów). W zmaganiach singla wystąpi ośmiu najlepszych zawodników sezonu. Sprawdź, terminarz, grupy oraz gdzie będzie można oglądać transmisje turnieju w TV i online live stream.
ATP Finals 2025 to turniej, w którym grają najlepsi singliści oraz debliści z minionego sezonu tenisowego, według klasyfikacji rankingu ATP Race. W tym roku odbywa się już jego 56. edycja. Ranking zawodników ustalany jest na podstawie ich osiągnięć z całego roku.
Jak dotąd, wśród singlistów pewnych gry w ATP Finals jest trzech zawodników: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djoković i Alexander Zverev. Bliscy dołączenia do elity są za to Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur i Lorenzo Musetti.
Faza grupowa ATP Finals rozgrywa się w ramach systemu kołowego. Ośmiu zawodników podzielonych jest na dwie grupy, gdzie grają oni na zasadzie "każdy z każdym". Wszystkie mecze singlowe rozgrywa się do trzech setów, deblowe z kolei do dwóch. Do półfinałów awans można uzyskać z dwóch pierwszych miejsc. Zwycięzca jednej grupy zagra z drugim miejscem z grupy drugiej.
Zasady turnieju ATP Finals 2025:
Na jakiej podstawie ustalany jest ranking ATP Finals? O ostatecznej obsadzie turnieju kończącego sezon decydują punkty rankingowe uzbierane w następujących turniejach:
- 4 turnieje wielkoszlemowe (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open)
- 8 turniejów ATP Masters 1000
- 7 pozostałych turniejów z punktami rankingowymi
System ten dotyczy zarówno singlistów, jak i deblistów.
ATP Finals 2025. Kiedy turniej? O której godzinie mecze? [Terminarz, grupy]
Turniej ATP Finals 2025 odbędzie się na Inalpi Arena w Turynie, w dniach 9 - 16 listopada. Zawody te rozgrywane są od 1970 roku, a rekord liczby zwycięstw należy do Novaka Djokovicia, który triumfował w nich już siedem razy. Natomiast tytułu sprzed roku będzie bronił Jannik Sinner. Włoch pokonał w finale Alexandra Zvereva 6:4, 6:4 i po raz pierwszy w karierze wygrał te prestiżowe zawody.
Koszyki przed losowaniem grup ATP Finals 2025:
- Koszyk 1: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
- Koszyk 2: Novak Djoković, Alexander Zverev
- Koszyk 3: ?
- Koszyk 4: ?
Półfinały (15 listopada):
- Półfinał 1
- Półfinał 2
Finał (16 listopada):
- Triumfator półfinału 1 vs Triumfator półfinału 2
Tenis mężczyzn, ATP Finals 2025. Gdzie oglądać transmisje w TV i online live stream?
Transmisje z turnieju Turniej ATP Finals 2025 będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu. Zawody będą dostępne także w formie streamu online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Tekstowe relacje "na żywo", wyniki oraz najświeższe informacje będą dostępne w Interii Sport.