Partner merytoryczny: Eleven Sports

ATP Finals 2025. Kiedy turniej? Gdzie oglądać? [Terminarz, transmisje]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

ATP Finals 2025 to kolejna odsłona corocznego turnieju, w którym występują najlepsi tenisiści świata. Jest to kulminacyjne wydarzenie sezonu, gdzie uczestnicy walczą nie tylko o prestiżowy tytuł mistrza, ale też o ogromne nagrody finansowe (w puli ponad 15 milionów dolarów). W zmaganiach singla wystąpi ośmiu najlepszych zawodników sezonu. Sprawdź, terminarz, grupy oraz gdzie będzie można oglądać transmisje turnieju w TV i online live stream.

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner to dwaj faworyci do triumfu w ATP Finals 2025
Carlos Alcaraz i Jannik Sinner to dwaj faworyci do triumfu w ATP Finals 2025CHARLY TRIBALLEAU AFP

ATP Finals 2025 to turniej, w którym grają najlepsi singliści oraz debliści z minionego sezonu tenisowego, według klasyfikacji rankingu ATP Race. W tym roku odbywa się już jego 56. edycja. Ranking zawodników ustalany jest na podstawie ich osiągnięć z całego roku.

Alexandre Muller - Brandon Nakashima. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Jak dotąd, wśród singlistów pewnych gry w ATP Finals jest trzech zawodników: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djoković i Alexander Zverev. Bliscy dołączenia do elity są za to Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur i Lorenzo Musetti.

Faza grupowa ATP Finals rozgrywa się w ramach systemu kołowego. Ośmiu zawodników podzielonych jest na dwie grupy, gdzie grają oni na zasadzie "każdy z każdym". Wszystkie mecze singlowe rozgrywa się do trzech setów, deblowe z kolei do dwóch. Do półfinałów awans można uzyskać z dwóch pierwszych miejsc. Zwycięzca jednej grupy zagra z drugim miejscem z grupy drugiej.

Zasady turnieju ATP Finals 2025:

Na jakiej podstawie ustalany jest ranking ATP Finals? O ostatecznej obsadzie turnieju kończącego sezon decydują punkty rankingowe uzbierane w następujących turniejach:

  • 4 turnieje wielkoszlemowe (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open)
  • 8 turniejów ATP Masters 1000
  • 7 pozostałych turniejów z punktami rankingowymi

System ten dotyczy zarówno singlistów, jak i deblistów.

ATP Finals 2025. Kiedy turniej? O której godzinie mecze? [Terminarz, grupy]

Turniej ATP Finals 2025 odbędzie się na Inalpi Arena w Turynie, w dniach 9 - 16 listopada. Zawody te rozgrywane są od 1970 roku, a rekord liczby zwycięstw należy do Novaka Djokovicia, który triumfował w nich już siedem razy. Natomiast tytułu sprzed roku będzie bronił Jannik Sinner. Włoch pokonał w finale Alexandra Zvereva 6:4, 6:4 i po raz pierwszy w karierze wygrał te prestiżowe zawody.

Koszyki przed losowaniem grup ATP Finals 2025:

  • Koszyk 1: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
  • Koszyk 2: Novak Djoković, Alexander Zverev
  • Koszyk 3: ?
  • Koszyk 4: ?

Półfinały (15 listopada):

  • Półfinał 1
  • Półfinał 2

Finał (16 listopada):

  • Triumfator półfinału 1 vs Triumfator półfinału 2

Tenis mężczyzn, ATP Finals 2025. Gdzie oglądać transmisje w TV i online live stream?

Transmisje z turnieju Turniej ATP Finals 2025 będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu. Zawody będą dostępne także w formie streamu online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Tekstowe relacje "na żywo", wyniki oraz najświeższe informacje będą dostępne w Interii Sport.

Zobacz również:

Iga Świątek spróbuje powtórzyć swój sukces w WTA Finals z 2023 roku
WTA Finals

WTA Finals 2025. Kiedy zagra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [Terminarz, transmisje]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Tenisista ubrany w jasną koszulkę i czapkę, uderzający piłkę rakietą podczas meczu na korcie tenisowym, dynamiczna poza i skupienie na grze.
Jannik SinnerDYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Zawodowy tenisista w czarnej koszulce podczas meczu wyraża frustrację, trzymając rakietę tenisową i gestykulując ręką, w tle widoczna jest publiczność oraz niebieska tablica z napisem Emirates.
Novak DjokovićSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja