Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Karol Nawrocki uczcił 100 dni prezydentury. Nie mógł sobie tego odmówić

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Minęło już 100 dni od kiedy Karol Nawrocki został kolejnym prezydentem Polski i zastąpił urzędującego przez dwie kadencje Andrzeja Dudę. W czasie, kiedy koalicja rządząca oraz opozycja przerzucały się argumentami za i przeciw prezydenturze Nawrockiego i jego dokonaniach w 100. dniach, prezydent postanowił pojawić się w miejscu szczególnym dla Polaków i w ten sposób uczcić ten dzień.

Karol Nawrocki
Karol NawrockiMarysia Zawada/REPORTEREast News

W pierwszych miesiącach prezydentury Karola Nawrockiego, o następcy Andrzeja Dudy mówiło się niezwykle dużo i z pewnością nie zmieni się do aż do zakończenia jego kadencji. Prezydent niejednokrotnie przekonywał - zarówno w czasie kampanii wyborczej, jak i po niej, że sport odgrywa niezwykle ważną rolę w jego życiu i można było spodziewać się, że nie zabraknie go na trybunach PGE Narodowego w Warszawie.

Mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji do mistrzostw świata był idealną okazją, aby prezydent pojawił się na stadionie i trzymał kciuki za reprezentację Polski, razem z kibicami, którzy szczelnie wypełnili warszawski obiekt.

100 dni prezydentury Karola Nawrockiego, a tu donoszą o głowie państwa. Pojawiło się zdjęcie

W czasie, kiedy koalicja rządząca i opozycja dyskutowały nad 100. dniami prezydentury Karola Nawrockiego i jego dokonaniami w tym czasie, prezydent świętował ten ważny dla siebie dzień razem z reprezentacją prowadzoną przez Jana Urbana.

TOP 3 gole eliminacji mistrzostw świata 2026 z 13.11.25. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

O obecności Karola Nawrockiego na trybunach PGE Narodowego w Warszawie poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, za pośrednictwem profilu "Łączy nas piłka".

Zanim reprezentacja Polski przystąpiła do spotkania z Holandią, miała już zapewniony awans w barażach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Reprezentacja Finlandii, a więc trzecia drużyna grupy G przegrała w ostatnim meczu eliminacji z Maltą 0:1.

Polacy tym samym, mając wtedy jeszcze dwa spotkania do rozegrania, już mogła cieszyć się - co najmniej wywalczeniem miejsca dającego prawo gry w barażach.

Pomimo tego świetnie rozpoczęli oni spotkanie z Holandią, nie tylko mając stuprocentową okazję już w 2. minucie, ale także strzelając bramkę na 1:0 w 43. minucie.

To nie pierwszy raz, kiedy Karol Nawrocki pojawia się na trybunach. Już chwilę po objęciu urzędu prezydenta, pojawił się on na stadionie Lechii Gdańsk, co wywołało niemałe zamieszanie i zachwyt w środowiskach kibicowskich.

Zobacz również:

Kibice na Narodowym
Reprezentacja

Zaskakująca sytuacja na Narodowym. Tego nie było od lat

Przemysław Langier
Przemysław Langier
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z biało-czerwonym szalikiem kibica z napisem Polska macha ręką, obok niego stoi inny mężczyzna, a w tle widoczna jest loża stadionowa.
Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze z krawatem przemawia do mikrofonu na tle biało-czerwonych flag, wykonując gesty dłońmi
Prezydent Karol Nawrocki oceniony po pierwszych 100 dniach urzędowaniaRadek PietruszkaPAP
Mężczyzna w garniturze wykonuje gest zwycięstwa podnosząc dwa palce do góry, w tle znajduje się okrągła ramka z twarzą innego mężczyzny wyglądającego na zaskoczonego. Całość utrzymana w formalno-sportowym kontekście.
Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki oraz kapitan reprezentacji Polski Robert LewandowskiPiotr Hukalo/East News / MIGUEL RIOPA/AFP/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja