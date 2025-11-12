Polska - Holandia w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 14 listopada 2025 godz. 20:45Przed nami kluczowe starcie w eliminacjach do Mistrzostwa Świata 2026 - w piątek, 14 listopada o godz. 20:45 w Warszawie na Stadion Narodowy zmierzą Polska i Holandia. Obie ekipy rywalizują w grupie G, w której Holendrzy są liderami z dorobkiem pięciu zwycięstw i jednego remisu. Polska natomiast zajmuje drugie miejsce i przy zwycięstwie może wyrównać dorobek Holandii - co uczyniłoby ten mecz decydującym o bezpośrednim awansie. Holandia w swojej serii imponuje skutecznością - w październiku pokonała m.in. Malta i Finlandię po 4:0, co świadczy o sile ofensywnej Oranje. Czy Polacy zdołają zatrzymać rozpędzonych Holendrów? Zapraszamy na relację na żywo.