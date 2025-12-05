Wielki powrót Igi Świątek. To się musiało tak skończyć. Polscy kibice w euforii

Faza play off BJK Cup odbyła się w połowie listopada. Jeden z turniejów tego szczebla rywalizacji rozgrywany był w Gorzowie Wlkp. Polki wygrały imprezę w znakomitym stylu, w pokonanym polu zostawiając Rumunki i Nowozelandki. Zgromadzeni na trybunach widzowie nie tłumili euforii.

Dzięki wygranej w przyszłym roku wystąpimy w fazie kwalifikacyjnej. Nieoceniana w tym zasługa Igi Świątek, która dała popis skutecznego tenisa. Stąd nominacja do prestiżowego wyróżnienia.

"Najbardziej utytułowana zawodniczka fazy play-off straciła zaledwie trzy gemy w dwóch meczach rozgrywanych w Gorzowie, pokonując Nowozelandkę Elyse Tse i Rumunkę Gabrielę Lee spektakularną grą, co pozwoliło Polsce ponownie awansować do kwalifikacji" - czytamy w uzasadnieniu.

Iga Świątek przed szansą powtórzenia sukcesu z 2022 roku. Polka ponownie toczy batalię o Heart Award

W gronie nominowanych do otrzymania Heart Award Play-offs 2025 znaIazły się także Victoria Mboko (Kanada), Linda Noskova (Czechy) oraz Kaja Juvan (Słowenia). Ta ostatnia to bliska przyjaciółka Polki. W 2018 roku sięgnęły po złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w grze deblowej.

Triumfatorka bieżącej edycji plebiscytu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3000 dolarów, którą tradycyjnie przekaże na cele charytatywne. Świątek miała już taką okazję przed trzema laty, odbierając nagrodę jako druga Polka po Agnieszce Radwańskiej (wygrywała w latach 2013 i 2014). Pieniądze raszynianki powędrowały wówczas na konto UNICEF Polska, z myślą o pomocy dla dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy.

W poprzedniej edycji Iga nie znalazła się na liście nominowanych, ponieważ zrezygnowała z udziału w BJK Cup.

Heart Award przyznawana jest od 2009 roku. Przypada w udziale tenisistkom, które w rozgrywkach Billie Jean King Cup "wyróżniają się w reprezentowaniu swojego kraju, wykazują się wyjątkową odwagą na korcie oraz są wybitnie zaangażowane w rywalizacji drużynowej".

Finał trwającego plebiscytu już w niedzielę, 7 grudnia (deadline o godz. 10:00 czasu poslkiego). Głosować można na stronie billiejeankingcup.com Zwyciężczyni zostanie ogłoszona na tej samej witrynie, a także w mediach społecznościowych BJK Cup.

Iga Świątek prowadziła Polskę do finału Billie Jean King Cup Assosiated Press © 2024 Associated Press

