Do 83. minuty reprezentacja Polski U-21 przegrywała u siebie z Włochami 0:1 w meczu eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy. W kilka minut "Biało-Czerwoni" po golach Wiktora Bogacza i Macieja Kuziemki zadali rywalom ciosy, po których piłkarze z Półwyspu Apenińskiego nie zdołali się już podnieść.

Ostatecznie nasza kadra odniosła historyczne zwycięstwo, piąte z rzędu pod wodzą Jerzego Brzęczka, który przejął zespół na początku sierpnia tego roku. 54-latek wprowadził do młodzieżówki zupełnie nową jakość. Na posadzie selekcjonera ma już doświadczenie. W końcu kierował seniorską drużyną w latach 2018-2021.

Krychowiak wyznał prawdę o Brzęczku po latach. W dzień wielkiego triumfu

Statystyki? Za czasów Brzęczka reprezentacja Polski rozegrała łącznie 24 spotkania. 12 z nich kończyła zwycięstwem, siedem porażkami i pięć remisami. Były kapitan kadry wywalczył awans do Euro 2021, w którym ostatecznie nie było mu dane wystąpić. Pod koniec swojej kadencji Zbigniew Boniek w miejsce Polaka zatrudnił Paulo Sousę. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak potoczyły się losy Portugalczyka.

W piątkowy wieczór, kilka godzin po meczu młodzieżówki, swoje spotkanie z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata rozpoczęła kadra Jana Urbana. Blisko Stadionu Narodowego w Warszawie pojawił się Grzegorz Krychowiak. W ramach promocji swojego serialu "Krychowiak: krok od szczytu" emerytowany już 35-latek spotkał się z kibicami oraz wystąpił w programie na kanale "Meczyki".

W pewnym momencie prowadzący zapytali go, jak wspomina pracę z Jerzym Brzęczkiem za czasów gry w reprezentacji. - Jako trenera widzę go bardzo dobrze. Jako człowieka? Również - rozpoczął były piłkarz PSG czy Sevilii.

- Ale podczas tej kadencji wiele rzeczy wokół tej reprezentacji miały negatywny wpływ na to wszystko. On ma ogromny warsztat, zna się na piłce. I na koniec dnia jest naprawdę fajnym facetem, więc szkoda, że wyszło to zupełnie inaczej - dodał. - To co nie zagrało? - dopytano Krychowiaka. - Pozasportowe rzeczy. Może komunikacja? Bo dla mnie, jeśli dobrze się komunikujesz i odpowiednio prowadzisz komunikację z zawodnikami, to w reprezentacji jest to połowa sukcesu - podsumował.

Jerzy Brzęczek Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Jerzy Brzęczek Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Grzegorz Krychowiak Foto Olimpik AFP