Polacy jeszcze nie wyszli na murawę, a już mają awans. Sensacja w meczu rywali

Reprezentacja Malty już na starcie eliminacji do mistrzostw świata była uznawana przez niemal wszystkich rywali w grupie jako łatwy dostarczyciel punktów. Jedynie Litwa nie potrafiła poradzić sobie z Maltańczykami, dwukrotnie z nimi remisując - 0:0 oraz 1:1.

Kiedy ostatnia drużyna w grupie przyjechała do Helsinek, wydawało się, że nasi bezpośredni rywale w walce o 2. miejsce w tabeli łatwo poradzą sobie z Maltą, ale już początek przyniósł niespodziankę.

Malta, która w sześciu meczach strzeliła tylko jedną bramkę, świetnie broniła się przed Finami, którzy byli w stanie przez dwa kwadranse oddać jedynie dwa celne strzały na bramkę.

Podopieczni selekcjonera Emilio De Leo na przerwę schodzili przy wyniku 0:0, udowadniając, że poprzednia przegrana z Finlandią tylko 0:1 nie była dziełem przypadku. Obrona Malty prezentowała się w Helsinkach po prostu wybitnie, neutralizując kolejne akcje rywali.

Prowadzący Finów Jacob Friis z pewnością wygłosił płomienną mowę w szatni, ponieważ tuż po powrocie na boisko, jego piłkarze ruszyli do ataku, nie tracąc czasu. Bili jednak głową w mur.

Kiedy w 50. minucie kolejny atak nie przynosił efektów, Joel Pohjanpalo postanowił huknąć z woleja, stojąc przy linii pola karnego. Bramkarz Malty, Henry Bonello nie miał nawet okazji do wykazania się, ponieważ strzał zatrzymał się na stojącej przed nim linii obrony.

Finlandia biła głową w mur, Malcie wystarczył jeden strzał. Sensacja w Helsinkach

Po nieco ponad godzinie gry w polu karnym Malty zrobiło się gorąco, kiedy Adam Markhiev padł na murawę po kontakcie z rywalem. Sędzia jednak od razu pokazał, że nie ma mowy o rzucie karnym i zawodnik FC Norymbergi ma wstawać.

Skupieni na atakowaniu Finowie byli blisko straty bramki, kiedy to Maltańczycy ruszyli z kontrą, a ostatecznie Alexander Satariano, który wpadł w pole karne z lewej strony, spróbował dośrodkować po ziemi. Piłka została zablokowana wślizgiem.

Na 20 minut przed końcem wydawało się, że bramka dla Finlandii wreszcie padnie, kiedy Oliver Antman popisał się dryblingiem i mijając kolejnych rywali, znalazł się tuż przed bramką. Jego strzał obronił jednak Bonello, który był w tym starciu największym bohaterem Malty.

Sensacja wisiała w powietrzu i do niej doszło w 81. minucie. Ylyas Chouaref urwał się na lewym skrzydle i doholował piłkę do pola karnego. Tak łatwym zwodem oszukał obrońcę rywali i podał piłkę do Jake'a Grecha, który huknął z dystansu i pierwszym celnym strzałem pokonał bramkarza rywali.

Gdy sędzia zagwizdał po raz ostatni, kibice z Finlandii nie kryli swojego oburzenia, co zasygnalizowali głośnymi gwizdami.

Wynik meczu w Helsinkach jest niezwykle ważny dla reprezentacji Polski. Piłkarze Jana Urbana przed tą kolejką wyprzedzali Finlandię o 3 punkty. Dla Finów był to jednak ostatni mecz w eliminacjach, co oznacza, że Polacy już mają zagwarantowana grę w barażach, bez względu na wyniki spotkań z Holandią i Maltą.

Statystyki meczu Finlandia 0 - 1 Malta Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 17 4 Strzały celne 8 1 Strzały niecelne 5 1 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 97 73

