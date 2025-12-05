Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Większego wieśniaka nie widziałem". Były piłkarz uderza w Cezarego Kuleszę

Bartłomiej Wrzesiński

Droga Cezarego Kuleszy do zarządzania Polskim Związkiem Piłki Nożnej biegła przez Jagiellonię Białystok. Najpierw był jej piłkarzem, a potem prezesem, prowadząc klub do pierwszych większych sukcesów. W tym czasie przez "Jagę" przewinęło się wiele znanych zawodników. Z Kuleszą współpracować miał okazję również Bośniak Ensar Arifović. Zawodnik Jagiellonii w latach 2008-2009, w rozmowie ze sport.tvp.pl w bardzo ostry sposób wypowiedział się o osobie prezesa PZPN. (...) Z kolei większego wieśniaka od Kuleszy nie widziałem - wypalił.

Mężczyzna w średnim wieku ubrany w garnitur i krawat w paski, stoi w pomieszczeniu z ciemnym tłem, w tle rozmazana postać i światło.
Cezary KuleszaLukasz GdakEast News

Cezary Kulesza funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej piastuje od 2021 roku. Zastąpił wówczas na tym stanowisku Zbigniewa Bońka, który kierował PZPN przez wcześniejsze dwie kadencje. Kulesza w przeszłości aktywnie działał w PZPN - od 2012 zasiadał w zarządzie, a w 2016 roku został wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Wygrana potyczka w wyborach z Markiem Koźmińskim ustaliła jego bardzo wysoką pozycję w polskim futbolu. Obecny prezes drugą kadencję wygrał "w cuglach", nie mając naprzeciw siebie żadnego kandydata.

Wcześniejsze losy Kuleszy nierozerwalnie związane są z Jagiellonią Białystok. Barwy "Jagi" Kulesza reprezentował najpierw jako piłkarz, by od 2010 roku piastować funkcję prezesa zarządu klubu. Za jego rządów rozrosła się pozycja Jagiellonii w polskiej piłce nożnej. W tym okresie "Jaga" zdobyła trzy medale mistrzostw Polski (dwa srebrne, brązowy), zdobyła Puchar Polski i Superpuchar, a przede wszystkim rywalizowała w eliminacjach europejskich pucharów.

Były piłkarz Jagiellonii bardzo ostro o Kuleszy. "To wstyd dla kraju"

Kulesza był prezesem Jagiellonii w latach 2010-2021 - zrezygnował, gdy zdecydował się wystartować w wyborach na stanowisko prezesa PZPN. Przez ten czas w Jagiellonii pojawiło się wielu piłkarzy i trenerów, którzy po latach zabłysnęli w reprezentacji Polski. Wystarczy wspomnieć, choćby o późniejszym selekcjonerze Michale Probierzu oraz takich zawodnikach jak Bartłomiej Drągowski, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Michał Pazdan czy Karol Świderski.

Jednym z piłkarzy, który grał w Jagiellonii był Ensar Arifović. Pochodzący z bośniackiego Sarajewa napastnik do Polski przyjechał w 2005 roku, by grać dla Polonii Warszawa. Zawodnik zderzył się z Kuleszą w sezonie 2008/09, gdy został zawodnikiem "Jagi". Jak ujawnił Arifović w rozmowie ze sport.tvp.pl, nie darzy obecnego prezesa PZPN zbytnim szacunkiem.

- Patrzę teraz na Kuleszę i zastanawiam się, jak taki człowiek może być prezesem federacji. Przecież to wstyd dla kraju - wypalił Bośniak. - Większego wieśniaka od Kuleszy nie widziałem - po chwili dodał Arifović.

Znacznie lepiej Bośniak wspomina Probierza. W jego opinii Probierz miał w swojej karierze trenerskiej zajść dalej, niż do roli selekcjonera polskiej kadry. Ogólnie rzecz biorąc, jego pobyt w Jagiellonii określono mianem "piłkarskiej depresji".

- Nie grałem, a miałem kontrakt na dwa lata. Rozumiem, że klub chciał się mnie pozbyć. Ale zamiast się dogadać, to dziwni ludzie chodzili za mną po Białymstoku i mówili: - mamy ci wpier....., bo nie chcesz rozwiązać kontraktu - wspomina po latach Arifović.

Prowadzący rozmowę Krystian Juźwiak dopytywał, czy z tego tytułu czuł się w jakiś sposób zagrożony. - Czy się bałem tych chuliganów? Ja wojnę przeżyłem. Czego i kogo miałem się bać? - skwitował Bośniak.

Cezary Kulesza
Cezary KuleszaWojciech Olkusnik/East News East News
Kibice Jagielloni Białystok
Kibice Jagiellonii BiałystokAFP
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze, z wyrazem skupienia i lekko zaciśniętymi ustami, stoi na tle nowoczesnego wnętrza, widoczny identyfikator zawieszony na szyi.
Cezary Kulesza, prezes PZPNGrzegorz Wajda/REPORTER East News

