Historyczny moment w Waszyngtonie. Trump na scenie, wszystko się potwierdziło

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Oczy całego piłkarskiego świata skierowane są dziś na Waszyngton, gdzie odbywa się losowanie grup do nadchodzącego mundialu. Ceremonia została zorganizowana z przytupem, tak jak marzył to sobie Donald Trump. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych szybko stał się zresztą jednym z głównych bohaterów. Zaplanowano szereg atrakcji, a jedną z nich było wręczenie pierwszej w historii pokojowej nagrody FIFA. Na scenie zgodnie z oczekiwaniami pojawił się najważniejszy człowiek w USA.

Mężczyzna w garniturze z pomarańczowymi włosami gestykuluje dłonią, otoczony jest przez dwóch innych mężczyzn również ubranych w garnitury. W tle widoczna jest zasłona.
Donald Trump w towarzystwie Gianniego InfantinoBrad Smith/ISI Photos / ContributorGetty Images

O obecności Donalda Trumpa na losowaniu mundialowych grup było głośno od dobrych kilku tygodni. Kibice zastanawiali się czy prezydent Stanów Zjednoczonych pojawi się na miejscu akcji. Wreszcie potwierdzenie nadeszło na początku grudnia. Biały Dom ogłosił wówczas, że 79-latek będzie jednym z uczestników. Od tego momentu zaczęły się spekulacje czy rola polityka ograniczy się tylko i wyłącznie na siedzeniu w wyznaczonym przez organizatorów miejscu. Dziennikarze wprost informowali, iż w jego ręce powędruje pierwsza w historii pokojowa nagroda FIFA.

"Formalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone. Wiele źródeł w FIFA, które zastrzegły sobie anonimowość, ponieważ nie były upoważnione do publicznego wypowiadania się w tej sprawie, podało, że zwycięzcą będzie Trump" - pisał niedawno The Athletic. Do myślenia dawało także zachowanie Gianniego Infantino. Wspomniana redakcja zapytała szefa federacji piłkarskiej wprost o to, czy statuetkę otrzyma Donald Trump. Rzekomo się wtedy uśmiechnął i odpowiedział jednym słowem - "zobaczycie".

Pokojowa Nagroda FIFA dla Donalda Trumpa. Prezydent USA pierwszy w historii

Odpowiedź na to, czy dziennikarze mieli rację, otrzymaliśmy dopiero podczas trwania wydarzenia. Doniesienia żurnalistów potwierdziły się, ponieważ rzeczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się na scenie jako główny bohater. Spełniło się tym samym jedno z marzeń 79-latka. W przeszłości polityk mówił o tym, że zależy mu na Pokojowej Nagrodzie Nobla.

"Nikt w historii nie zakończył tylu wojen, co ja, ale pewnie znajdą jakiś powód, by nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla" - mówił w tym roku niepocieszony, cytowany przez "bankier.pl". Co prawda musi na nią jeszcze trochę poczekać, lecz za to otworzył dzisiaj listę FIFA. Po piątkowym wystąpieniu Donald Trump skupił się już na emocjach związanych z losowaniem grup. Tekstowa relacja z wydarzenia od godziny 18:00 trwa w Interia Sport.

Mężczyzna w niebieskim garniturze i żółtym krawacie siedzi przy dużym ciemnobrązowym, pikowanym fotelu biurowym, przed nim na stole leży dokument, a w tle stoją osoby ubrane w jasne ubrania.
Donald TrumpPool/ABACA/AbacaEast News
Donald Trump
Donald TrumpGREG NASHPOOL / AFPAFP
Mężczyzna w garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie, w czerwonej czapce z napisem USA, z zaciśniętą pięścią, wyrażający silne emocje. W tle ochroniarz w okularach przeciwsłonecznych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald TrumpAndrew Caballero-Reynolds / AFPAFP

