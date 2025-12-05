Historyczny moment w Waszyngtonie. Trump na scenie, wszystko się potwierdziło

O obecności Donalda Trumpa na losowaniu mundialowych grup było głośno od dobrych kilku tygodni. Kibice zastanawiali się czy prezydent Stanów Zjednoczonych pojawi się na miejscu akcji. Wreszcie potwierdzenie nadeszło na początku grudnia. Biały Dom ogłosił wówczas, że 79-latek będzie jednym z uczestników. Od tego momentu zaczęły się spekulacje czy rola polityka ograniczy się tylko i wyłącznie na siedzeniu w wyznaczonym przez organizatorów miejscu. Dziennikarze wprost informowali, iż w jego ręce powędruje pierwsza w historii pokojowa nagroda FIFA.

"Formalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone. Wiele źródeł w FIFA, które zastrzegły sobie anonimowość, ponieważ nie były upoważnione do publicznego wypowiadania się w tej sprawie, podało, że zwycięzcą będzie Trump" - pisał niedawno The Athletic. Do myślenia dawało także zachowanie Gianniego Infantino. Wspomniana redakcja zapytała szefa federacji piłkarskiej wprost o to, czy statuetkę otrzyma Donald Trump. Rzekomo się wtedy uśmiechnął i odpowiedział jednym słowem - "zobaczycie".

Pokojowa Nagroda FIFA dla Donalda Trumpa. Prezydent USA pierwszy w historii

Odpowiedź na to, czy dziennikarze mieli rację, otrzymaliśmy dopiero podczas trwania wydarzenia. Doniesienia żurnalistów potwierdziły się, ponieważ rzeczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się na scenie jako główny bohater. Spełniło się tym samym jedno z marzeń 79-latka. W przeszłości polityk mówił o tym, że zależy mu na Pokojowej Nagrodzie Nobla.

"Nikt w historii nie zakończył tylu wojen, co ja, ale pewnie znajdą jakiś powód, by nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla" - mówił w tym roku niepocieszony, cytowany przez "bankier.pl". Co prawda musi na nią jeszcze trochę poczekać, lecz za to otworzył dzisiaj listę FIFA. Po piątkowym wystąpieniu Donald Trump skupił się już na emocjach związanych z losowaniem grup. Tekstowa relacja z wydarzenia od godziny 18:00 trwa w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Donald Trump Pool/ABACA/Abaca East News

Donald Trump GREG NASHPOOL / AFP AFP

Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Trump Andrew Caballero-Reynolds / AFP AFP