Świątek w centrum uwagi, a Australian Open już niebawem. Nagle napisali o Polce

Iga Świątek ma za sobą sezon, który śmiało można podzielić na dwa zupełnie różne od siebie okresy. Ten pierwszy to czas od Australian Open do Roland Garros. Wówczas Polka prezentowała się momentami bardzo dobrze, ale brakowało skuteczności w najważniejszych momentach.

Tym drugim jest czas od rozpoczęcia rywalizacji na kortach trawiastych. Pierwsze oznaki znaczącej poprawy widzieliśmy już w Bad Homburg, a dobrą formę Iga podtrzymała w Wimbledonie, który wygrała pierwszy raz w karierze. Dzięki temu Idze pozostało już tylko zwycięstwo w Australian Open, aby skompletować karierowego Wielkiego Szlema.

Świątek o krok. Pozostaje tylko jeden puchar

W minionym już sezonie była tego bardzo blisko. "W 2025, pod batutą trenera Wim Fissette, poczyniła znaczące postępy, zwłaszcza jeśli chodzi o serwis i grę na szybszych nawierzchniach" - czytamy na oficjalnej stronie Australian Open w artykule "Dlaczego Iga Świątek wygra Australian Open 2026".

"To właśnie ta minimalna porażka - a potem sezon pełen rozwoju i historycznych osiągnięć - mogą przygotować ją na ostateczny triumf, kiedy wróci na AO 2026." - napisano w dalszej części.

W identycznej sytuacji wśród panów jest także Carlos Alcaraz, który wygrał wszystkie Wielkie Szlemy oprócz Australian Open. To osiągnięcie, które udało się skompletować jedynie największym legendom tego sportu. Iga z pewnością już taką jest, ale zwycięstwo w Australian Open jeszcze poprawi jej sytuację w galerii sław.

