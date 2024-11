Skandaliczny żart na wizji, dziennikarz zmiażdżony przez internautów. Jest oświadczenie

Bartosz Ignacik od wielu lat jest prowadzącym programu "Turbokozak" na antenie CANAL+. Aktywnie udziela się także przy okazji turniejów tenisowych na najwyższym poziomie. Podczas ostatniego programu na wizji z ust dziennikarza padły skandaliczne słowa , za które błyskawicznie został pociągnięty do odpowiedzialności.

Skandaliczny żart w trakcie "Turbokozaka". Fala krytycznych komentarzy pod adresem Ignacika

Ignacik w formie żartu nawiązał do tematu samobójstw, a internauci błyskawicznie go zmiażdżyli. - O co chodzi Mireczku z kablem, czy oni obniżyli Ci pensję, że Ty chcesz się powiesić - padło na wizji.