Cristiano Ronaldo stanie przed sądem. Pozwał go lekarz medycyny estetycznej

Cristiano Ronaldo już od lat zaliczany jest do grona najpopularniejszych, a zarazem najlepszych piłkarzy świata. Portugalski napastnik przez długi czas brylował w ligach europejskich, a w styczniu ubiegłego roku przeniósł się na Bliski Wschód i zasilił szeregi saudyjskiego Al-Nassr.

Gwiazdor "Rycerzy Nadżdy" z pewnością nie wspomina dobrze powrotu do Manchesteru United. To właśnie w barwach angielskiego klubu 39-latek chciał pierwotnie zakończyć swoją przygodę z futbolem, jednak jego relacje z pracodawcą nie do końca wyglądały tak, jak chciałby tego sam zawodnik.