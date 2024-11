Marianna Schreiber zapytana o nowego partnera. Postawiła sprawę jasno

Marianna Schreiber to postać doskonale znana Polakom. W porównaniu do wielu innych żon polityków 32-latka postanowiła, że chce zaistnieć w show-biznesie i być znana nie tylko jako druga połówka Łukasza Schreibera z Prawa i Sprawiedliwości. Kilka lat temu więc z tajemnicy przed mężem zgłosiła się na casting do programu Top Model. Niestety, świata modelingu Marianna ostatecznie nie zawojowała, postanowiła więc spróbować swoich sił w polityce. Założyła nawet własną partię, jednak i w tym przypadku jej przygoda nie zakończyła się sukcesem. Reklama

Marianna Schreiber zadebiutowała w oktagonie. Kariera we freak fightach zakończyła jej małżeństwo

W ubiegłym roku o żonie polityka PiS znów zrobiło się głośno. Wówczas kobieta ogłosiła z dumą rozpoczęcie kariery... we freak fightach. Ta decyzja nie spodobała się Łukaszowi Schreiberowi, który zaledwie kilka miesięcy później z rozmowie z portalem "metropoliabydgoska.pl" poinformował o tym, że on i jego żona planują się rozstać. Marianna, co ciekawe, o rozpadzie małżeństwa dowiedzieć się miała od dziennikarzy, którzy jeszcze tego samego dnia skontaktowali się z nią z prośbą o komentarz.

32-latka nie kryła, że ma żal do męża o to, że zamiast najpierw porozmawiać z nią, o problemach z ich związku opowiedział mediom. Przez długie tygodnie gwiazda freak fightów publicznie wylewała łzy i powtarzała, że Schreiber jest miłością jej życia. Ostatecznie jednak celebrytka dla dobra córki postanowiła przestać rozdrapywać stare rany i ruszyć dalej.

Marianna Schreiber zakochana. Nie zamierza jednak publicznie chwalić się swoją radością

W listopadzie na relacjach na Insta Stories Marianny zaczęły pojawiać się dość wymowne kadry, sugerujące, że w życiu freak fighterki pojawił się nowy mężczyzna . 32-latka nie miała zamiaru niczego ukrywać i zdradziła co nieco na temat tej relacji. "Spokojnie, to dopiero początek. Za szybko, by to tak oceniać" - oznajmiła, studząc nieco zapał kibiców, którzy już pospieszyli jej z gratulacjami. Reklama

Teraz Marianna po raz kolejny zapytana została o swojego nowego ukochanego. Jeden z internautów chciał bowiem wiedzieć, kiedy gwiazda freak fightów ujawni tożsamość mężczyzny, który skradł jej serce. Na odpowiedź fan nie musiał wcale długo czekać. Schreiber postawiła sprawę jasno. "Nie myślę o takich rzeczach. Nie mam na dziś takiego zamiaru. Teraz wolę pozostawić to dla siebie" - oznajmiła krótko.

Marianna Schreiber odpowiedziała na pytanie o nowego partnera / www.instagram.com/marysiaschreiber / materiał zewnętrzny

Marianna Schreiber / Pawel Wodzynski / East News

Marianna Schreiber / Mieszko Piętka / AKPA