Problemy w raju Gerarda Pique i Clary Chii Marti? Aż huczy od plotek

Latem 2022 roku Shakira i Gerard Pique dość niespodziewanie ogłosili, że po kilkunastu latach wspólnego życia zdecydowali się rozstać. Jak się później okazało, powodem rozpadu związku artystki i piłkarza był romans 38-latka z dwanaście lat młodszą Clarą Chią Marti. Kiedy Shakira dowiedziała się o niewierności partnera, nie potrafiła dłużej żyć u jego boku i wraz z synami przeprowadziła się do Miami, aby rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Reklama

Gerard Pique przeprowadził się do Miami. Clara Chia Marti nie jest zadowolona

Choć od bolesnego rozstania minęły już ponad dwa lata, byli kochankowie wydają się wciąż nie pałać do siebie sympatią. Shakira w ostatnim czasie wbiła byłemu ukochanemu kilka bolesnych szpilek, pisząc piosenki o nim i jego bliskich. Wygląda jednak na to, że para zamierza wreszcie dojść do porozumienia i nieco stonować swoje emocje, biorąc pod uwagę dobro swoich synów, Sashy i Milana.

Jak donosi portal Hola, kilka dni temu Gerard Pique opuścił Barcelonę i przeprowadził się tymczasowo do Miami, aby spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi. Były piłkarz będzie zajmował się synami, podczas gdy Shakira wyruszy w tournee obejmujące aż 24 koncerty. 38-latek nie chce jednak naruszać prywatności byłej partnerki i na czas pobytu w Miami nie zatrzymał się w jej domu. Jak twierdzą zagraniczne media, miał on wynająć rezydencję na Florydzie i to właśnie tam jego synowie będą spędzać większość czasu pod nieobecność matki.

Co ciekawe, do Stanów Zjednoczonych z Pique nie pojechała jego obecna partnerka, Clara Chia Marti. Fakt, że młoda Hiszpanka została w kraju sprawił, że w mediach pojawiły się już spekulacje na temat problemów z związku kobiety z byłym piłkarzem "Dumy Katalonii". Jordi Martin w programie "El gordo y la flaca" ujawnił, że ukochana 38-latka nie jest zadowolona z jego samotnej przeprowadzki do Miami i bardzo boli ją decyzja sportowca, który zostawił ją w Hiszpanii. Dziennikarz zasugerował, że Marti "powinna czuć się zaniepokojona", biorąc pod uwagę fakt, że to Shakira poprosiła Pique o przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Reklama

