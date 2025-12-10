Poważny problem Małgorzaty Rozenek-Majdan, już tego nie ukrywa. "Nie do zniesienia"

Majdanowie wielokrotnie opowiadali o kolejnych piętrzących się problemach związanych z budową domu. Wystrojem w pełni zajmowała się Małgorzata Rozenek-Majdan, której mąż w tej kwestii oddał stery. Nie wszystko szło jednak zawsze po jej myśli.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan długo na to czekali

Willa w Konstancinie-Jeziornie ma około 400 metrów kwadratowych, a jej budowę rozpoczęto w 2021 roku, w trakcie szalejącej pandemii koronawirusa. Rosnące koszty materiałów, problemy prawne związane z gruntami i kolejne wyzwania sprawiały, że dla Rozenek i Majdana przygoda z domem przez lata była trudnym tematem.

"Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. (...) Jeżeli będzie tak, jak myślę, że będzie, to będzie pięknie. Ale to jest coś, co mnie przeorało najbardziej" - mówiła otwarcie Małgorzata Rozenek-Majdan w jednym z wywiadów. Podkreślała też, że jej mąż zostawił jej w całości kwestię związaną z wystrojem, bo, jak stwierdziła, czuł się tym wszystkim "zmęczony".

Kiedy pytano Rozenek o to, ile pieniędzy zostało już przeznaczonych na budowę domu, gwiazda zbywała to jednym zdaniem. "To jest taki temat, że jeszcze nie jestem gotowa na tę rozmowę" - mówiła w 2024 roku. Ostatecznie budowa doszła do skutku i Majdanowie zamieszkali w swojej upragnionej willi.

Małgorzata Rozenek-Majdan ujawnia kulisy remontu. Nie było łatwo

W rozmowie z Plejadą Rozenek-Majdan postanowiła odsłonić kulisy burzliwego remontu, do jakiego doszło w jej nowym domu. Okazało się, że stres i jedna bardzo znana cecha celebrytki doprowadziły do burzliwych zajść na miejscu.

"Znasz Piotra Latałę? To jest taki twórca social mediowy. Chłopak, który jest komikiem i który swoim spostrzeżeniem i obserwacją rzeczywistości zachwyca i śmieszy coraz większą grupę ludzi. Tam jest taka rolka dotycząca pary, która jest w trakcie remontu. No to jesteśmy my. Przyrzekam, dokładnie z taką intensywnością to wyglądało" - opowiadała gwiazda.

Wszystko latało. Po prostu wszystko. Im głośniej było z mojej strony, tym ciszej było z drugiej strony, ale to była taka głośna cisza. Ja jestem perfekcjonistką. To w życiu codziennym jest trudne, ale jeszcze do zniesienia. Ale przy remoncie staje się naprawdę nie do zniesienia nawet dla mnie. Więc wyobraź sobie, co myśmy tam przeżywali

Teraz Majdanowie cieszą się wolnym czasem na Malediwach, a ich nowy dom gotowy jest już na święta, czym cdelebrytka pochwaliła się tuż przed wyjazdem w mediach społecznościowych. Zdaje się, że ciężka praca ostatecznie się opłaciła i ich willa zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan w końcu wprowadzili się do nowego domu AKPA

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Kamil Piklikiewicz East News