Rozenek-Majdan wreszcie się doczekała. Nie wszyscy podzielają jej ekscytację

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wreszcie mogą odetchnąć. Po miesiącach planowania, licznych formalnościach i budowlanych wyzwaniach, para wreszcie zamieszkała w luksusowej willi pod Warszawą. Nowa rezydencja zachwyca przestrzenią, elegancją i dbałością o każdy detal - nic więc dziwnego, że zdjęcia, którymi "Perfekcyjna Pani Domu" podzieliła się w mediach społecznościowych, wywołały prawdziwą falę komentarzy.

Małgorzata Rozenek
Małgorzata RozenekArtur Zawadzki/REPORTERReporter

Budowa wymarzonego domu Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana nie przebiegała bez przeszkód. Celebrytka wielokrotnie przyznawała, że proces ten był znacznie bardziej wymagający, niż się spodziewała. Para musiała zmierzyć się z długotrwałymi formalnościami, które opóźniały kolejne etapy prac, a także z rosnącymi kosztami materiałów budowlanych. Inflacja i problemy z dostępnością niektórych produktów sprawiły, że realizacja projektu wymagała licznych zmian i kompromisów. Dodatkowym wyzwaniem okazała się też koordynacja ekip budowlanych oraz dopilnowanie, by każdy detal odpowiadał wizji Rozenek, znanej z perfekcyjnego podejścia do estetyki. Jak przyznała sama Małgorzata, choć momentami traciła cierpliwość, ostatecznie trud i stres wynagrodził jej widok gotowego, wymarzonego domu.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała wnętrza nowego domu. Robi wrażenie

Dom Majdanów ma ponad 400 metrów kwadratowych i został urządzony z rozmachem, ale bez przesady. Wnętrza utrzymano w stonowanej kolorystyce - dominują biele, szarości, beże i ciepłe odcienie brązu. Całość dopełnia naturalne światło, które wpada do środka przez duże przeszklenia, dodając pomieszczeniom lekkości i nowoczesnego charakteru. Nie zabrakło też przytulnych akcentów - miękkich tkanin, delikatnych ozdób i klasycznych mebli, które tworzą harmonijną całość.

Na posesji znajduje się również przestronny ogród z miejscem do relaksu, kuchnią do grillowania oraz "domek Henia" - specjalna przestrzeń dla najmłodszego członka rodziny. "Perfekcyjna Pani Domu" nie miała zamiaru dłużej czekać i pochwaliła się końcowymi efektami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać - pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. "Elegancja, która nie potrzebuje słów", "Każdy kadr to pocztówka z piękna", "Wnętrza jak z magazynu o designie" - piszą fani. Inni dodają: "Coś pięknego. Spokój i harmonia w każdym detalu". Pojawiły się jednak głosy krytyczne - niektórzy zauważyli brak książek i uznali, że willa wygląda bardziej jak muzeum niż dom do życia.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan
Sportowe życie

    Elegancko ubrana kobieta i mężczyzna spacerują razem chodnikiem wśród zieleni, oboje mają okulary przeciwsłoneczne, wyglądają na zrelaksowanych i zamieniają ze sobą słowa.
    Małgorzata Rozenek, Radosław MajdanArtur Zawadzki/REPORTEREast News
    Małgorzata Rozenek-Majdan
    Małgorzata Rozenek-MajdanMichal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East NewsEast News
    Małgorzata Rozenek-Majdan
    Małgorzata Rozenek-MajdanAliaksandr ValodzinEast News

