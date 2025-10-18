Rozenek-Majdan wreszcie się doczekała. Nie wszyscy podzielają jej ekscytację

Budowa wymarzonego domu Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana nie przebiegała bez przeszkód. Celebrytka wielokrotnie przyznawała, że proces ten był znacznie bardziej wymagający, niż się spodziewała. Para musiała zmierzyć się z długotrwałymi formalnościami, które opóźniały kolejne etapy prac, a także z rosnącymi kosztami materiałów budowlanych. Inflacja i problemy z dostępnością niektórych produktów sprawiły, że realizacja projektu wymagała licznych zmian i kompromisów. Dodatkowym wyzwaniem okazała się też koordynacja ekip budowlanych oraz dopilnowanie, by każdy detal odpowiadał wizji Rozenek, znanej z perfekcyjnego podejścia do estetyki. Jak przyznała sama Małgorzata, choć momentami traciła cierpliwość, ostatecznie trud i stres wynagrodził jej widok gotowego, wymarzonego domu.

Dom Majdanów ma ponad 400 metrów kwadratowych i został urządzony z rozmachem, ale bez przesady. Wnętrza utrzymano w stonowanej kolorystyce - dominują biele, szarości, beże i ciepłe odcienie brązu. Całość dopełnia naturalne światło, które wpada do środka przez duże przeszklenia, dodając pomieszczeniom lekkości i nowoczesnego charakteru. Nie zabrakło też przytulnych akcentów - miękkich tkanin, delikatnych ozdób i klasycznych mebli, które tworzą harmonijną całość.

Na posesji znajduje się również przestronny ogród z miejscem do relaksu, kuchnią do grillowania oraz "domek Henia" - specjalna przestrzeń dla najmłodszego członka rodziny. "Perfekcyjna Pani Domu" nie miała zamiaru dłużej czekać i pochwaliła się końcowymi efektami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać - pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. "Elegancja, która nie potrzebuje słów", "Każdy kadr to pocztówka z piękna", "Wnętrza jak z magazynu o designie" - piszą fani. Inni dodają: "Coś pięknego. Spokój i harmonia w każdym detalu". Pojawiły się jednak głosy krytyczne - niektórzy zauważyli brak książek i uznali, że willa wygląda bardziej jak muzeum niż dom do życia.

