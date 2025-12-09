Choć wydawać by się mogło, że Anna Lewandowska żyje jak w bajce, jej także nie omijają problemy i gorsze dni. W przeszłości już kilkukrotnie opowiadała, że nie zawsze jest tak kolorowo, jak wielu mogłoby przypuszczać.

Anna Lewandowska: Jej życie to nie bajka

Swego czasu wielkie poruszenie wywołał jej wywiad, w którym opowiedziała o początkach macierzyństwa. Zwierzyła się wówczas, że było jej naprawdę ciężko.

"Nie było łatwo i mówię to wprost. Nieprzespane noce, Robert grający co trzy dni. Na początku nie miałam pomocy, często zasypiałam na dywanie, gdzie popadnie. Byłam sama. Bałam się, że ze zmęczenia zasnę przy Klarze. (...) Nad wanienką tak mi łzy leciały, tak płakałam, że Robert pojechał, że będziemy przez tygodnie same. (...) Najgorsze jednak dla nas były nieprzespane noce. W pewnym momencie miałam wrażenie, że chodzę na czworakach, nie wiedziałam, jak się nazywam" - zwierzała się Kasi Burzyńskiej.

Niektórzy oczywiście pisali złośliwie, że Anna nieco przesadza, bo przecież stać ja na zatrudnienie niani, a chętne do pomocy są także obie babcie. Nic więc dziwnego, że jej wyznanie odbiło się w mediach szerokim echem.

Anna Lewandowska zamieściła przejmujący wpis późnym wieczorem. Nie mogła czekać z tym do rana

Czy tym razem będzie podobnie? Lewandowska minionej nocy znów bowiem zamieściła bardzo emocjonalny wpis. Tym razem przyznała się do tego, że ma sporo słabszych chwil w życiu. Problemy skłoniły ją do poważnych przemyśleń i poszukiwania przyczyn takiego stanu rzeczy.

"Są dni, kiedy czuję się 'not enough' (niewystarczająca - przyp.red.). I aż ciężko mi to pisać, bo wiem, że wiele osób mogłoby od razu powiedzieć: 'Ale jak to? Przecież tyle robisz!'. Inni pewnie skomentowaliby to jeszcze mocniej…" - zaczęła Anna.

Potem dodała, że stara się szukać balansu w życiu, a gdyby mogła cofnąć się w czasie, sporo zmieniłaby w swoim podejściu do życia. Nie spodziewała się bowiem, że to wszystko tak mocno wpłynie na jej życie.

"I myślę sobie, że gdybym mogła coś zmienić, to chyba kilka lat temu przestałabym tak bardzo udowadniać wszystkim. Dzisiaj nic nie chcę udowadniać. Chcę być szczęśliwa, robić to, co kocham" - ogłosiła z nadzieją Lewandowska.

Anna Lewandowska potwierdziła ponure doniesienia. "Radość trwa chwilę"

Szybko stwierdziła jednak, że nie jest to takie proste, a problemem jest przede wszystkim to, co siedzi w głowie. Anna gorzko wyznała, że z powodu swych ambicji i perfekcjonizmu nie potrafi do końca cieszyć się z osiągnięć i sukcesów.

"A kiedy coś wyjdzie, radość trwa chwilę, bo już widzę kolejną poprzeczkę. Uczę się więc wybierać mądrzej. Skupiam się (zresztą od zawsze) na jakości. I przyszły rok to pokaże! Wierzę w to! Ale... Perfekcjonizm nie zawsze pcha do przodu. Często tylko odbiera spokój" - podsumowała gorzko Anna swój nocny wpis.

Post oczywiście wywołała spore poruszenie, bowiem żona Roberta zapytała fanów, czy "też tak uważają".

"Ważny post. Bardzo potrzebny", "Oczywiście, że często czuję niedosyt. Myślę, że wiele z nas ma poczucie, że można więcej", "Jejku jak pięknie jest być zwykłym szarym człowiekiem, nikomu niczego udowadniać nie trzeba" - pisali fani Anny.

