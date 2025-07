Rozenek niebawem przeprowadzi się do nowego domu. Długo na to czekała

" Każdy mi mówił, że budowa domu to jest największy koszmar życia i teraz zaczynam to rozumieć. Dlatego teraz bardzo mocno zastanawiamy się, czy jest sens dalej się w to angażować, dalej w to brnąć, czy nie wybrać po prostu innej opcji. I właśnie zaczynam się ku temu skłaniać, ale na razie nie chcę wyprzedzać faktów" - mówił w lutym w rozmowie z mediami Radosław Majdan.

Wcześniej przyznawał, że planowanie nowego domu jest dla niego bardzo obciążające i oddał stery swojej żonie. "On ma wgląd, dlatego, że jestem osobą, która lubi się dzielić tym wszystkim. Natomiast to nie jest tak, że on chce mieć wgląd. On jest tym trochę zmęczony. On naprawdę nie widzi powodu, dla którego mielibyśmy dywagować nad tym, czy ten odcień podłogi jest dobry, czy nie - już dwa razy go zmieniałam" - wyjaśniała w listopadzie 2024 roku.