Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fornal wywołał burzę, nagle takie wieści. To koniec, Polak nie mógł tego przewidzieć

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W ostatnim czasie dość głośno zrobiło się wokół Tomasza Fornala, lecz niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Podczas jednego z wywiadów reprezentant Polski dość krytycznie odniósł się do poziomu, panującego w tureckiej lidze siatkówki. Narzekający na brak wyzwań Fornal wreszcie otrzymał godnego rywala. W sobotnim meczu jego Ziraat Bankasi musiał uznać minimalną wyższość ekipy Halkbank. Jest to zarazem koniec serii zwycięstw niepokonanej dotychczas drużyny 28-latka.

Sportowiec o blond włosach i brodzie w sportowej koszulce z napisem 'Polska', sfotografowany z profilu na nieostrym tle o chłodnych barwach.
Tomasz FornalMark Fredesjed CristinoGetty Images

W obecnym sezonie Tomasz Fornal zdecydował się reprezentować barwy tureckiego zespołu Ziraat Bankasi. Tym samym reprezentant Polski dołączył do ekipy obecnego dominatora, który zdążył zanotować fantastyczną serię 9 ligowych spotkań bez ani jednej porażki.

Dla wielu graczy tego typu wyczyn byłby spełnieniem marzeń. Fornal miał na ten temat nieco odmienne zdanie. W niedawnej wypowiedzi dla portalu "TVP Sport" przyjmujący reprezentacji Polski zasugerował, że poziom tureckiej ligi siatkówki jest niższy od tego, który reprezentują rozgrywki w kraju nad Wisłą. Jego komentarz momentalnie spotkał się z reakcją tamtejszych kibiców, a w połączeniu z dość nieokrzesanym zachowaniem siatkarza w jednym ze spotkań, nadał mu nieformalnym tytuł "wroga publicznego".

9 ligowych meczów i koniec. Tomasz Fornal wreszcie spotkał godnego rywala

Dni jednak mijały, a drużyna Fornala wciąż miała na swoim koncie idealny bilans ligowych spotkań bez ani jednej wpadki. Wszystko zmieniło się jednak, kiedy 13 grudnia Ziraat Bankasi stanął naprzeciwko ekipyHalkbank, w której barwach znajduje się obecnie inny reprezentant Polski - Aleksander Śliwka.

Drużyny, zajmujące 1. oraz 2. lokatę w lidze tureckiej, zmierzyły się ze sobą w niekwestionowany hicie 10. kolejki krajowych rozgrywek. Spotkanie od samego początku było niezwykle wyrównane. Pierwszy set padł łupem Halkbanku, który wygrał go 25:23. Dużo mniej problemów drużyna ta miała w kolejnej odsłownie, którą to zwyciężyła bilansem 25:21.

Dwa przegrane sety wpłynęły mocno niekorzystnie na siatkarzy Ziraatu. Mimo to starali się oni uniknąć nieoczekiwanej porażki, skutkiem czego pierwsze minuty trzeciego seta znów były niezwykle wyrównane. Przy wyniku 11:11 gra ekipy Fornala posypała się jednak doszczętnie. Ziraat stracił aż 6 punktów z rzędu i mimo bliskich powodzenia prób dogonienia wyniku, również w tej partii ostatecznie musieli oni uznać wyższość rywali. Tym samym niepokonany dotychczas na ligowym podwórku Ziraat przegrał mecz z Halkbankiem wynikiem 0:3 (23:25, 21:25, 23:25). Sam Fornal zdobył w tym spotkaniu 8 punktów na 38 procentowej skuteczności ataku.

Joanna Wołosz (z prawej) i jej koleżanki zagrają o mistrzostwo świata
