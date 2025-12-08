Skandal w Hiszpanii. Przyjrzeli się Viniciusowi. Tego już nie ukryje, kpina

Po okazałym zwycięstwie Barcelony nad Realem Betis 5:3, Real Madryt miał okazję "odpowiedzieć" liderowi La Liga, podejmując na Estadio Santiago Bernabeu Celtę Vigo. Sensacyjnie "Królewscy" ulegli i to 0:2, jednak więcej, niż o wyniku, w Hiszpanii mówi się o tym, co wydarzyło się na murawie tuż przed drugą bramką dla Celty.

Arbiter Alejandro Quintero González, który był rozjemcą pojedynku, znalazł się na ustach całej Hiszpanii, kiedy w doliczonym czasie gry zaczął hojnie obdarowywać zawodników Realu kartkami - przy okazji wyrzucając Alvaro Carrerasa z boiska, co wywołało niezadowolenie w ekipie "Królewskich", a na Półwyspie Iberyjskim skandal.

Sensacyjna porażka Realu, ale co stało się potem. Przyjrzeli się Viniciusowi. Kpina

Hiszpańskie media, klatka po klatce przyglądały się temu, co działo się na murawie podczas rozdawania kolejnych kartek wzburzonym zawodnikom Realu Madryt. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" szczególną uwagę zwrócili na zachowanie Viniciusa, który wyraźnie kpił z sędziego.

"Dajcie więcej czerwonych kartek": Vinicius kpi z sędziego w najbardziej chaotycznym zakończeniu meczu Madryt - Celta - grzmią dziennikarze już w tytule, przywołując słowa, jakie wypowiedzieć miał gwiazdor "Królewskich".

Ostatecznie jednak zachowanie Brazylijczyka uszło mu na sucho i akurat on nie otrzymał żółtej kartki od arbitra. W notesie sędziego pojawiły się jednak nazwiska: Endricka (czerwona kartka poza boiskiem), Rodrygo, Federico Valverde oraz Carrerasa, którego wyrzucenie zapoczątkowało chaotyczne wydarzenia na murawie.

Po porażce 0:2 z Celtą, Real traci już 4 punkty do prowadzącej w La Liga Barcelony. Teraz przed ekipą prowadzoną przez Xabiego Alonso kolejne trudne zadanie. Już w środę "Królewscy" zmierzą się w Lidze Mistrzów z rozpędzonym Manchesterem City, który będzie szukać pierwszego zwycięstwa z Realem od maja 2023 roku. Kolejne cztery mecze kończyły się dwukrotnie remisem i dwukrotnie zwycięstwem ekipy z Madrytu. Relacja tekstowa z meczu Real - Manchester City prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

