Klingenthal nie należy do łatwych skoczni. Mimo tego zdobyłem punkty, co bardzo cieszy. Szczególnie jestem zadowolony z tego skoku w pierwszej serii, bo w drugiej go zepsułem. Teraz potrzebuję stabilizować skoki na różnych obiektach i w różnych sytuacjach. Z tygodnia na tydzień mm też podnosić poziom tych skoków. Choć zdobyłem punkty, to jednak jest lekkie rozczarowanie. Gdybym utrzymał miejsce z pierwszej serii, to byłbym zadowolony

- Byłem chyba zbyt agresywny na progu w tym drugim skoku i do tego chyba zgubiłem się w tym locie. Mgła była tak gęsta, że trochę wszystko mi się zlało. Pojawiła się chwila zawahania, która kosztowała mnie utratę prędkości. Nie poszedłem za skokiem, tylko lekko się wycofałem. Oczywiście nie zwalam na mgłę, ale jednak kiedy jest większe zaufanie do własnych skoków, to warunki kompletnie nie wpływają na skok - dodał.