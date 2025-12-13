Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maciej Kot zgubił się w locie. Ekstremalne warunki na skoczni

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Maciej Kot wystąpił dopiero w trzecim konkursie tej zimy w Pucharze Świata w skokach narciarskich, a dla niego to już jest najlepszy sezon na tym szczeblu rywalizacji od sześciu lat. Wygląda na to, że zakopiańczyk złapał stabilizację i tylko patrzeć, jak zacznie odbijać w górę.

Skocznia narciarska nocą, silnie oświetlona, pokryta śniegiem, z mgłą unoszącą się nad rozbiegiem, po bokach widoczne reklamy sponsorów. W okrągłym kadrze zbliżenie na skoczka narciarskiego w kombinezonie, kasku i goglach, trzymającego narty.
Gęsta mgła na skoczni w Klingenthal. W ramce Maciej KotTomasz Kalemba/Interia.pl/Tadeusz Mieczyński/EXPA/Newspix.plINTERIA.PL

W piątek w Klingenthal Maciej Kot skakał na poziomie trzeciej dziesiątki. W sobotę po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich zajmował 18. miejsce.

Nie utrzymał jednak lokaty w drugiej "10", bo w gęstej mgle zepsuł swoją drugą próbę. Ostatecznie wylądował na 25. miejscu.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Maciej Kot zgubił się w locie. Wszystko wyjaśnił

Po trzech konkursach Kot ma na koncie 24 punkty w PŚ, a to oznacza, że właśnie zalicza najlepszą zimę od sezonu 2019/2020.

Klingenthal nie należy do łatwych skoczni. Mimo tego zdobyłem punkty, co bardzo cieszy. Szczególnie jestem zadowolony z tego skoku w pierwszej serii, bo w drugiej go zepsułem. Teraz potrzebuję stabilizować skoki na różnych obiektach i w różnych sytuacjach. Z tygodnia na tydzień mm też podnosić poziom tych skoków. Choć zdobyłem punkty, to jednak jest lekkie rozczarowanie. Gdybym utrzymał miejsce z pierwszej serii, to byłbym zadowolony
mówił Kot.

- Byłem chyba zbyt agresywny na progu w tym drugim skoku i do tego chyba zgubiłem się w tym locie. Mgła była tak gęsta, że trochę wszystko mi się zlało. Pojawiła się chwila zawahania, która kosztowała mnie utratę prędkości. Nie poszedłem za skokiem, tylko lekko się wycofałem. Oczywiście nie zwalam na mgłę, ale jednak kiedy jest większe zaufanie do własnych skoków, to warunki kompletnie nie wpływają na skok - dodał.

Sobotni konkurs wygrał Słoweniec Domen Prevc, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak - zajął 18. miejsce, choć po pierwszej serii był piąty.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Skocznia w Klingenthal w piątek (12 grudnia). Z każdym kolejnym dniem ma być coraz gorzej
Skoki Narciarskie

Pędzą prawie 100 km/h we mgle. "Było przerażająco, wyostrzają się inne zmysły"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Zawodnik w kombinezonie narciarskim przygotowujący się do skoku narciarskiego stoi na progu skoczni, w tle widoczne są drzewa oraz reklamy sponsorskie VISA i ORLEN.
Maciej KotPZNmateriały prasowe
Skoczek narciarski w trakcie lotu nad skocznią, gęsta mgła, w tle nowoczesna konstrukcja wieży sędziowskiej oraz sylwetki drzew.
Maciej KotEXPA/Tadeusz MieczyńskiNewspix.pl
Zawodnik w kombinezonie narciarskim trzymający narty, wokół wyraźne elementy oznakowania sponsorskiego oraz tło w czerwono-białych barwach, charakterystycznych dla zawodów sportów zimowych.
Maciej KotGrzegorz MomotPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja