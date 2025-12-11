Porażka Realu, a teraz kolejne fatalne wieści ws. Mbappe. Jest gorzej, niż wszyscy myśleli

Kadra Realu Madryt na najbliższy mecz z Deportivo Alaves jest w rozsypce. Szczególnie formacja defensywna.

Skład obrony będzie więc bardzo niecodzienny. Możemy spodziewać się w nim Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego, czyli piłkarzy na co dzień grających w pomocy. W środku pola z powodu urazu nie zagra również Eduardo Camavinga, więc w tej formacji również nie brakuje problemów.

Do tej pory Xabi Alonso mógł liczyć na to, że nawet w tak trudnych okolicznościach Kylian Mbappe zagra niesamowity mecz i zapewni Realowi Madryt komplet punktów. Francuz jest maszyną do zdobywania goli i najpewniejszym punktem zespołu.

W końcu jednak i on doznał urazu. Początkowo mówiono o małym przeciążeniu mięśniowym, które uniemożliwiło mu grę z Manchesterem City.

Niepokój ws. Kyliana Mbappe. Po porażce z Manchesterem City pojawiły się złe wieści

Po porażce z "The Citizens" okazało się jednak, że sprawa wygląda inaczej, niż wszyscy myśleli. Uraz Mbappe jest poważniejszy i może uniemożliwić mu również występ z Deportivo Alaves. Informację tę podał Sergio Quirante ze stacji DAZN.

To oznacza, że Xabi Alonso ma bardzo duży problem. W normalnych okolicznościach w meczu z Deportivo Alaves Real Madryt byłby zdecydowanym faworytem. Biorąc jednak pod uwagę problemy kadrowe, "Królewscy" będą chcieli je po prostu wygrać - bez względu na styl.

Jeśli Mbappe ostatecznie nie zagra z Alaves, Alonso najprawdopodobniej zdecyduje się dać kolejną szansę Gonzalo Garcii, który wystąpił w meczu z Manchesterem City. Możliwe, że kolejne minuty w tym sezonie dostanie również Brazylijczyk Endrick, który w hicie Ligi Mistrzów po raz pierwszy w tym sezonie podniósł się z ławki rezerwowych.

Warto dodać, że posada Xabiego Alonso w Realu Madryt po porażkach z Celtą Vigo i Manchesterem City wisi na włosku. Kolejny przegrany mecz może sprawić, że były reprezentant Hiszpanii zostanie zwolniony. W najbliższy weekend jego podopieczni będą walczyć więc nie tylko o punkty, ale też o jego posadę i dalszą współpracę z nim.

Kylian Mbappe doznał kontuzji podczas meczu Francja - Azerbejdżan ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP - Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem Ałmaty VYACHESLAV OSELEDKO AFP

W najbliższych dniach może dojść do głośnego rozstania z Realem Madryt Fred TANNEAU / AFP AFP