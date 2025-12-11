Porażka Realu, a teraz kolejne fatalne wieści ws. Mbappe. Jest gorzej, niż wszyscy myśleli
Nieobecność Kyliana Mbappe w meczu z Manchesterem City była jednym z powodów porażki Realu Madryt w hicie Ligi Mistrzów. Francuski gwiazdor "Los Blancos" nie mógł wystąpić z powodu przeciążenia mięśniowego - takie doniesienia spłynęły z hiszpańskich mediów jako pierwsze. Teraz jednak okazuje się, że może być gorzej, niż do tej pory myślano. Właśnie pojawiła się informacja, która zapowiada, że absencja Mbappe się przedłuży.
Kadra Realu Madryt na najbliższy mecz z Deportivo Alaves jest w rozsypce. Szczególnie formacja defensywna.
Z powodu kontuzji nie będą mogli zagrać: David Alaba, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Carvajal oraz Trent Alexander-Arnold. Ze względu na zawieszenie po czerwonej kartce zabraknie natomiast Alvaro Carrerasa oraz Frana Garcii.
Skład obrony będzie więc bardzo niecodzienny. Możemy spodziewać się w nim Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego, czyli piłkarzy na co dzień grających w pomocy. W środku pola z powodu urazu nie zagra również Eduardo Camavinga, więc w tej formacji również nie brakuje problemów.
Do tej pory Xabi Alonso mógł liczyć na to, że nawet w tak trudnych okolicznościach Kylian Mbappe zagra niesamowity mecz i zapewni Realowi Madryt komplet punktów. Francuz jest maszyną do zdobywania goli i najpewniejszym punktem zespołu.
W końcu jednak i on doznał urazu. Początkowo mówiono o małym przeciążeniu mięśniowym, które uniemożliwiło mu grę z Manchesterem City.
Niepokój ws. Kyliana Mbappe. Po porażce z Manchesterem City pojawiły się złe wieści
Po porażce z "The Citizens" okazało się jednak, że sprawa wygląda inaczej, niż wszyscy myśleli. Uraz Mbappe jest poważniejszy i może uniemożliwić mu również występ z Deportivo Alaves. Informację tę podał Sergio Quirante ze stacji DAZN.
To oznacza, że Xabi Alonso ma bardzo duży problem. W normalnych okolicznościach w meczu z Deportivo Alaves Real Madryt byłby zdecydowanym faworytem. Biorąc jednak pod uwagę problemy kadrowe, "Królewscy" będą chcieli je po prostu wygrać - bez względu na styl.
Jeśli Mbappe ostatecznie nie zagra z Alaves, Alonso najprawdopodobniej zdecyduje się dać kolejną szansę Gonzalo Garcii, który wystąpił w meczu z Manchesterem City. Możliwe, że kolejne minuty w tym sezonie dostanie również Brazylijczyk Endrick, który w hicie Ligi Mistrzów po raz pierwszy w tym sezonie podniósł się z ławki rezerwowych.
Warto dodać, że posada Xabiego Alonso w Realu Madryt po porażkach z Celtą Vigo i Manchesterem City wisi na włosku. Kolejny przegrany mecz może sprawić, że były reprezentant Hiszpanii zostanie zwolniony. W najbliższy weekend jego podopieczni będą walczyć więc nie tylko o punkty, ale też o jego posadę i dalszą współpracę z nim.