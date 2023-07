Niebywała historia. Robiła furorę w tenisie, ale wolała wstąpić do zakonu

Andrea Jaeger dobrze wie, co znaczy mierzyć się z presją. Kobieta dość szybko zaczęła rywalizować na korcie z najlepszymi. W wieku zaledwie 14-lat została najmłodszą zawodową tenisistką w całym tourze i błyskawicznie zanotowała imponujące wyniki na swoim koncie. Rok po swoim "debiucie" w rozgrywkach, dotarła do półfinału US Open. Młoda sportsmenka wystąpiła w dwóch finałach wielkoszlemowych turniejów w grze pojedynczej - French Open (1982) i Wimbledon (1983). W obu przypadkach musiała uznać wyższość legendarnej tenisistki, Martiny Navratilovej.