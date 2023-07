Emocjonalna reakcja żony Novaka Djokovicia. Kobieta skradła show na meczu

Kibice tenisa musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem Novak Djoković i Hubert Hurkacz zaczęli grę w niedzielę, a dokończyli ją dopiero drugiego dnia z powodu ciszy nocnej w Londynie. Serb przed ostatecznym pojedynkiem zdołał wygrać z Polakiem dwa sety. W poniedziałek panowie znów stanęli do walki o awans do kolejnej rundy Wimbledonu i obaj wygrali po jednym secie, ale ostatecznie to 36-latek cieszył się ze zwycięstwa. Po ostatniej piłce "Nole" pokazał klasę i zwrócił się do wrocławianina.