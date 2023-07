Petra Kvitova to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek, jakie startują na tegorocznym Wimbledonie. Wygrała wszak ten turniej dwukrotnie, jednakże miało to miejsce ponad dekadę temu. Dość powiedzieć, że czeska mistrzyni pokonywała wtedy jeszcze Marię Szarapową. Finalistka również Australian Open, półfinalistka French Open ma dzisiaj 33 lata i wciąż notowana jest w ścisłej światowej czołówce, na miejscu dziewiątym.

Ons Jabeur znajduje się jeszcze wyżej, ale do gry wraca po walce z kontuzjami. Ten turniej w Londynie jest dla niej niezwykle udany, niemniej różnica między nią a Petrą Kvitovą nie wyglądała na miażdżącą, nawet na dużą. To, co działo się na wimbledońskim korcie zatem zdumiało.