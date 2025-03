A jednak to koniec. Mistrz świata z Planicy ogłosił zakończenie kariery

Paal Golberg to jeden z najbardziej utytułowanych biegaczy narciarskich. Przez ostatnie lata to właśnie on zaliczany był to wąskiego grona zawodników, którzy potrafili postawić się dominatorowi Johannesowi Klaebo. W swojej dotychczasowej karierze pochodzący z Drammer gwiazdor osiągnął wiele naprawdę imponujących sukcesów. W 2021 roku podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie wywalczył swój pierwszy medal w karierze. I to w dodatku złoty. Rok później został wicemistrzem olimpijskim. Najlepiej Golberg z pewnością wspomina jednak rok 2023, kiedy to podczas mistrzostw świata w Planicy zdobył aż cztery medale, w tym trzy koloru złotego.

