Mikael Ishak sam nie mógł pomóc chorej na raka fance. Wyszedł z piękną inicjatywą

Mikael Ishak swoją przygodę z zawodowym futbolem zaczynał od występów w barwach klubu Assyriska FF, a w kolejnych latach grał jeszcze w takich zespołach jak m.in. FC Koln, Parma , Randers i 1. FC Nurnberg . Obecnie Szwed jest kluczową postacią w szeregach Lecha Poznań , do którego szeregów dołączył w 2020 roku. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu Ekstraklasy 2021/2022 ogłoszono, że Szwed będzie od tej pory pełnił rolę kapitana "Kolejorza".

Mikael Ishak ruszył na pomoc fance walczącej z nowotworem. Lech Poznań dołączył do akcji

31-latek dba o utrzymywanie dobrych relacji z zawodnikami i kibicami poznańskiego zespołu. Nie potrafił więc przejść obojętnie wobec losu 18-letniej Zuzanny Jankowskiej, fanki Lecha Poznań, która choruje na chłoniaka ALCL. W jednym z ostatnich meczów po zdobytej bramce piłkarz zrobił znak "Z" ręką, okazując w ten sposób wsparcie młodej pacjentce poznańskiego szpitala onkologicznego. "Cieszę się, że mogłem sprawić jej radość. To jest jedna z tych rzeczy, za które kochamy piłkę nożną" - przyznał później w rozmowie z mediami.

Kilka dni temu okazało się, że chorująca na nowotwór nastolatka potrzebuje krwi. Gdy do Ishaka dotarły te wieści, od razu ruszył on na pomoc. Ostatecznie okazało się, że lider Lecha Poznań nie może pomóc Zuzannie - wszystko przez boreliozę, którą piłkarz przechodził wiosną 2023 roku. Z powodu przebytej choroby nie mógł on oddać krwi.