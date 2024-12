Nietypowy apel Bońka: "Skrzyknijcie się, liczę na was". Jest natychmiastowy odzew

- Dzień dobry. Jestem Kuba i sprzedaję ciasteczka, żeby zebrać na obóz piłkarski do Zakopanego 12 stycznia. Brakuje mi jeszcze dużo, ale myślę, że uzbieram, jak będę tutaj stał długo. Siedzę w każdy weekend od piątku do niedzieli. Jestem do 22 albo czasami do 21, zależy kiedy - mówi 12-latek na krótkim filmie, który robi furorę w serwisie X.