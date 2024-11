Wraz z początkiem grudnia w wielu polskich domach rozpoczynają się przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Oznacza to także, że wolontariusze z całej Polski po raz kolejny wezmą udział w Szlachetnej Paczce - specjalnej akcji mającej na celu pomoc rodzinom potrzebującym. Od wielu już lat w wolontariat angażuje się Anna Lewandowska , która wykorzystuje swoją rozpoznawalność, aby zachęcać innych do dołączenia do tej wyjątkowej akcji. Wyjątku WAG piłkarskiej reprezentacji Polski nie zrobiła również w tym roku.

Anna Lewandowska po raz kolejny weźmie udział w Szlachetnej Paczce. Pomoże samotnej matce i jej pociechom

Lewandowska wcale nie kryje się z tym, że w młodości jej rodzina mierzyła się z wieloma trudnościami. To właśnie m.in. ze względu na trudną przeszłość trenerka fitness co roku angażuje się w Szlachetną Paczkę. "Myślę, że pomaganie to jest część życia, przynajmniej powinna być częścią życia nas wszystkich, a w szczególności osób, które mają pewną moc. Mówię tutaj o osobach rozpoznawalnych, które mogą zainspirować i zmotywować wiele innych osób do pomocy potrzebującym. I tu nie chodzi o pomoc jak dużo, jak wiele, tylko po prostu, jak tylko można. Uważam, że nie można być obojętnym na czyjąś krzywdę, a najmniejsza pomoc czasami po prostu jako wolontariat, jako bycie obecnym, to też jest forma pomocy" - przyznała w rozmowie z Plejadą.