Jeszcze kilka lat temu to Tyson Fury był najbardziej rozpoznawalną postacią w swojej rodzinie. Wszystko zmieniło się jednak w 2019 roku, gdy jego młodszy brat Tommy Fury zgłosił się do brytyjskiej edycji programu rozrywkowego Love Island. Podczas udziału w tym show 25-latek poznał swoją wybrankę, Molly-Mae Hague , z którą dotarł aż do finału. Parze nie udało się jednak wygrać - ostatecznie zajęli bowiem drugie miejsce.

Tommy Fury i Molly-Mae Hague rozstali się. Na Wyspach aż huczy od plotek o zdradzie, stanowcza reakcja pięściarza

Jak donoszą portale na Wyspach Brytyjskich, do ślubu nie dojdzie z powodu... niewierności boksera. Podczas wakacji w Macedonii miał on bowiem dopuścić się zdrady. Portal "The Mirror" twierdzi, że do takiej sytuacji miało dojść nie pierwszy raz. Dziennikarze The Sun przekazali z kolei, że była już narzeczona sportowca jest załamana i nie może sobie wyobrazić powrotu do 25-latka. Na reakcję samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. W rozmowie z The Mirror w jego imieniu wypowiedział się rzecznik pięściarza. Jak się okazuje, jego klient absolutnie zaprzecza medialnym pogłoskom i miał już nawet poprosić prawników o pomoc.