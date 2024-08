Najpierw wycofanie się z walki, a teraz to. Tomasz Oświeciński zaskakuje

Tomasz Oświeciński żąda odwołania gali Fame MMA 22. Dosadny wpis, zwrócił się do przedstawicieli PGE Narodowego

W maju tego roku Oświeciństki zadebiutował we freak fightach. Podczas gali Fame 21: Pretendent zmierzył się bowiem z Adrianem Ciosem i wygrał przez TKO. Kolejną walkę stoczyć miał 31 sierpnia na gali Fame 22: Ultimate. 30 lipca podczas spotkania face2face ze swoim rywalem Grzegorzem Gancewskim "Strachu" niespodziewanie opuścił jednak studio, a kolejnego dnia przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że do pojedynku z jego udziałem nie dojdzie . Oznajmił wówczas, że wycofał się z walki z powodu odnawiającej się kontuzji. Jak się okazało, że tylko problemy zdrowotne nakłoniły aktora do takiej decyzji. Przy okazji napomknął on bowiem o tym, że nie ma on zamiaru... promować patologii.