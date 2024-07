Fani wielkiego boksu zacierają ręce na myśl o okresie jesienno-zimowym. W odstępie trzech miesięcy od września do grudnia odbędą się dwie walki o mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej. Najpierw na Wembley Anthony Joshua spróbuje zabrać tytuł IBF Danielowi Dubois, a pod koniec roku ma dojść do rewanżu pomiędzy Ołeksandrem Usykiem a Tysonem Furym. W majowym pojedynku unifikacyjnym górą był ten pierwszy.

Zaskakujący głos dobiegł z Ukrainy. Tymczasowy mistrz federacji WBC w wadze super średniej Siergiej Bogaczuk uważa, że do kolejnego starcia na szczycie może w ogóle nie dojść. "Nie jestem pewien, czy się odbędzie. Nie byłem pewien już, czy dojdzie do pierwszej walki. A teraz rewanż... Wydaje mi się, że Fury nie jest zainteresowany tym pojedynkiem. Interesują go tylko pieniądze. Wie, że przegra też drugi raz. Jest stary, ma ciężkie życie" - powiedział dosadnie "El Flaco", cytowany przez sport-express.ua.