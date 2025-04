Marcin Gortat ogłosił "powołania". W jego drużynie Błaszczykowski i Adamczyk

Marcin Gortat już po raz kolejny postanowił zebrać drużynę gwiazd na wyjątkowy mecz koszykówki, który zostanie rozegrany przeciwko drużynie NATO, czyli drużynie żołnierzy, do których w tym roku dołączą Wojska Specjalne. Gortat postarał się o to, by zaprosić znane twarze. Okazało się, że jednymi z głównych gwiazd będą Jakub Błaszczykowski i Piotr Adamczyk. To jednak jeszcze nie koniec listy.